Der wirtschaftliche Frühindikator (Leading Economic Index) m/m spiegelt eine Veränderung des Composite-Index wider, der auf der Grundlage einer Reihe von führenden makroökonomischen Indizes der USA im angegebenen Monat im Vergleich zum vorhergehenden Monat erstellt wurde. Der Composite-Index glättet die Volatilität einzelner Komponenten und gibt die Gesamtrichtung der Wirtschaft an. Der Index wird vom Conference Board, der gemeinnützigen Forschungsorganisation, berechnet.
Der wirtschaftliche Frühindikator umfasst zehn Komponenten:
- Durchschnittliche Wochenarbeitszeit in den USA
- Durchschnittliche wöchentliche Erstanträge
- Bestellungen von Gebrauchsgütern
- ISM-Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe in den USA
- Neuaufträge, Non-Defense-Investitionsgüter ohne Flugzeugbestellungen
- Baugenehmigungen
- Aktienkurse (500 Stammaktien)
- Führender Kreditindex
- Zinsspanne
- Durchschnittliche Konsumentenerwartungen für die Geschäftslage
Das Wachstum oder der Rückgang des Index wird im Vergleich zur Basisperiode ab 2016 gemessen. Die Benchmark für den Index im Jahr 2016 liegt bei 100. Wenn der aktuelle Index also 104,0 ist, bedeutet das, dass er um 4 Punkte gewachsen ist.
Der Indikator wird für Prognosezwecke verwendet. Veränderungen in den zehn in die Indexberechnung einbezogenen Komponenten werden als vor der Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage betrachtet. Daher wird er auch als Index der wirtschaftlichen Frühindikatoren bezeichnet.
Viele Ökonomen beobachten diesen Index sehr genau, was es erlaubt, kurzfristige Veränderungen der Wirtschaft des Landes vorherzusagen. Vertreter großer Unternehmen analysieren die Indexdynamik bei Investitionsentscheidungen.
Das Indexwachstum ist für den US-Dollar positiv zu bewerten
