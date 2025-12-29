Die US-Großhandelsumsätze m/m spiegeln eine Veränderung des Wertes der in den USA verkauften Waren auf Großhandelsniveau im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Es ist ein führender Indikator für die Verbraucherinflation im Land. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Großhandelsumsätze m/m (United States Wholesale Sales m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.