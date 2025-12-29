Der Indikator Auftragseingänge langlebiger Güter (Durable Goods Orders) m/m zeigt eine Veränderung des Wertes der Auftragseingänge für langlebige Güter bei US-Unternehmen im jeweiligen Monat gegenüber dem Vormonat. Langlebige Güter sind Güter, die voraussichtlich länger als drei Jahre halten, wie z.B. Autos, Geräte, Ausrüstungen etc.

Die Indikatorberechnung berücksichtigt alle neuen Aufträge, die durch verbindliche rechtliche Dokumente (Verträge, Briefe, Schecks, etc.) bestätigt werden. Stornierte Aufträge werden nicht in den Bericht aufgenommen.

Die Daten für die Verarbeitung stammen aus der Befragung von mehr als 5.000 Herstellern von Gebrauchsgütern aus 92 Branchen.

Die Auftragseingänge langlebiger Güter sind ein Frühindikator der Industrieproduktion. In der Regel schaffen Unternehmen und Verbraucher solche Aufträge, wenn sie vom Wirtschaftswachstum überzeugt sind. Hinzu kommt, dass die Produktion von langlebigen Gütern mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Herstellung von Verbrauchsgütern. Daher kann dieser Bericht von Investoren verwendet werden, um eine Prognose für die kurzfristige Auslastung von Industrieunternehmen zu erstellen, sowie um das Potenzial von Investitionen in Maschinenbau, technologische Produktion usw. zu bewerten.

Die Daten sind aufgrund der hohen Kosten der Waren sehr volatil, weshalb in der Regel Daten für mehrere Monate analysiert werden. Das Wachstum bei den Aufträge von langlebigen Gütern kann sich positiv auf die Notierungen in US-Dollar auswirken.

