Die Inflationserwartungen der Universität von Michigan (Inflation Expectations) zeigen, wie die US-Verbraucher die Möglichkeit eines Preisanstiegs für Waren und Dienstleistungen für die nächsten 12 Monate einschätzen. Der Index wird monatlich auf Basis von Daten aus einer telefonischen Befragung von mindestens 500 US-Haushalten berechnet. Der Fragebogen enthält mehr als 50 Fragen zu drei großen Bereichen der Konsumentenstimmung: persönliche Finanzen, Geschäftsbedingungen und Kaufkraft.

Die Inflationserwartungen werden anhand der Antworten der Befragten auf die folgenden Fragen bewertet:

Glauben Sie, dass die Preise in den nächsten 12 Monaten steigen, fallen oder unverändert bleiben könnten?

Um wie viel Prozent wird sie in den nächsten 12 Monaten steigen oder fallen?

Auch sollen die Verbraucher ihr reales Einkommen für den gleichen Zeitraum prognostizieren.

Die Inflationserwartungen der Universität von Michigan ermöglicht die Bewertung, welche Dynamik die Verbraucher erwarten und wie sie in Zukunft Geld ausgeben können. Der Index korreliert normalerweise gut mit anderen Indizes, die die Inflation charakterisieren (CPI, etc.). Der Fragebogen deckt den Alltag im ganzen Land ab, mit Ausnahme von Alaska und Hawaii. Deshalb gilt der Index als repräsentativer Frühindikator für Inflation und Konsumtätigkeit.

Niedrigere Werte deuten darauf hin, dass die Verbraucher keinen Preisanstieg erwarten. Umgekehrt deutet das Indexwachstum darauf hin, dass die Haushalte für einen Preisanstieg bereit sind. Das Wachstum des Indexes der Inflationserwartungen wird allgemein als positiv für den US-Dollar angesehen.

Grafik der letzten Werte: