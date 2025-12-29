Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Treasury International Capital (TIC), langfristige Nettotransaktionen inkl. Swaps (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)
Die langfristigen Transaktionen der "Treasury International Capital" (TIC) inkl. Swaps bieten den Bruttokäufe von US-Wertpapiere durch ausländische Investoren minus der Bruttoverkäufe von Wertpapieren von Ausländern an Inländer. Das US-Finanzministerium veröffentlicht den Bericht monatlich als Teil der Daten von Treasury International Capital Data(TIC).
Der Bericht spiegelt die Entwicklung der meisten Arten von Wertpapieren wie Schatzbriefe, Unternehmensaktien und Anleihen wider. Swaps sind im Bruttobetrag enthalten.
Der Bericht kann jedoch nicht als vollständig betrachtet werden, da er nicht die gesamte Entwicklung des Vermögens widerspiegelt. Wenn zum Beispiel US-Schatzbriefe, die von einem ausländischen Einwohner gekauft wurden, auf einem persönlichen Konto in einem Drittland gespeichert werden, werden diese Schatzbriefe nicht im Bericht wiedergegeben. Darüber hinaus können Ausländer US-Dollar und andere Vermögenswerte zurückhalten, die in den TIC-Berichten nicht berücksichtigt werden.
Trotz der oben genannten Vorbehalte spielt der TIC-Bericht eine wichtige Rolle in den Wirtschaftsnachrichten und wird von den Investoren genau beobachtet. Transaktionen mit ausländischen Gebietsansässigen in langfristigen Wertpapieren spiegeln die ausländische Beteiligung am US-Markt wider und umgekehrt.
Eine steigende Nachfrage nach US-Finanzinstrumenten kann zu einer Aufwertung des US-Dollars führen, da ausländische Investoren gezwungen sind, für solche Transaktionen amerikanische Währung zu kaufen. Auch Daten über langfristige Geschäfte können sich auf die Zinssätze auswirken. Der Indikator hat den größten Einfluss auf die Wertpapiermärkte.
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Treasury International Capital (TIC), langfristige Nettotransaktionen inkl. Swaps (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
