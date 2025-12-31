Wirtschaftskalender
Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas Einkünfte der Dienstleister (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Revenues)
Der Dallas Fed Services Revenues Index spiegelt einen Unterschied zwischen der Anzahl der Befragten wider, die einen Anstieg des Einkommens meldeten, und denen, die einen Rückgang meldeten, im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Der Indikator ist saisonbereinigt. Das Indexwachstum kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas Einkünfte der Dienstleister (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Revenues)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
