Das MNI Chicago Business Barometer ist ein zusammengesetzter diffuser Indikator, der das Geschäftsumfeld in Chicago im angegebenen Monat widerspiegelt. Der Indikator wird von der Non-Profit-Organisation Market News International Inc., einem der führenden US-amerikanischen Anbieter von Wirtschaftsnachrichten und Analysen, in Zusammenarbeit mit der Chicagoer Niederlassung des Institute for Supply Management (ISM) erstellt.

Das Chicago Business Barometer wird auch als Chicago PMI bezeichnet. Er wird auf der Grundlage einer Befragung von Einkaufsmanagern im Raum Chicago berechnet. Die Befragten werden befragt, um das Produktionsvolumen, die Auftragseingänge, die Auftragsbestände, die Arbeitslosigkeit und die Lieferungen in ihren Unternehmen zu bewerten. Statt einer quantitativen Messung geben die Befragten eine relative Einschätzung der Veränderungen im aktuellen Monat: ob sich die Situation verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat.

Die Stichprobe der Befragten umfasst Vertreter großer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen der Region. Obwohl der Index nur für die Region Chicago berechnet wird, sind seine Daten eindeutig mit den gängigen amerikanischen Indizes korreliert. Er wird also als ein Frühindikator für den US-Wirtschaft interpretiert.

Werte über 50 deuten auf eine Verbesserung des Geschäftsklimas in der Region hin, und Werte unter 50 deuten auf negative Veränderungen hin. Die Pflichten des Einkaufsleiters implizieren einen frühzeitigen Zugang zu Informationen über Veränderungen der wirtschaftlichen Situation. Das PMI-Wachstum erlaubt daher eine Prognose des kurz- und mittelfristigen Produktionswachstums.

Höhere als erwartete Werte werden für den US-Dollar als positiv bewertet.

Grafik der letzten Werte: