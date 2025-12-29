KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

MNI Chicago Business Barometer (MNI Chicago Business Barometer)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
MNI
Sektor:
Geschäft
Hoch 36.3 44.8
43.8
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
42.4
36.3
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Das MNI Chicago Business Barometer ist ein zusammengesetzter diffuser Indikator, der das Geschäftsumfeld in Chicago im angegebenen Monat widerspiegelt. Der Indikator wird von der Non-Profit-Organisation Market News International Inc., einem der führenden US-amerikanischen Anbieter von Wirtschaftsnachrichten und Analysen, in Zusammenarbeit mit der Chicagoer Niederlassung des Institute for Supply Management (ISM) erstellt.

Das Chicago Business Barometer wird auch als Chicago PMI bezeichnet. Er wird auf der Grundlage einer Befragung von Einkaufsmanagern im Raum Chicago berechnet. Die Befragten werden befragt, um das Produktionsvolumen, die Auftragseingänge, die Auftragsbestände, die Arbeitslosigkeit und die Lieferungen in ihren Unternehmen zu bewerten. Statt einer quantitativen Messung geben die Befragten eine relative Einschätzung der Veränderungen im aktuellen Monat: ob sich die Situation verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat.

Die Stichprobe der Befragten umfasst Vertreter großer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen der Region. Obwohl der Index nur für die Region Chicago berechnet wird, sind seine Daten eindeutig mit den gängigen amerikanischen Indizes korreliert. Er wird also als ein Frühindikator für den US-Wirtschaft interpretiert.

Werte über 50 deuten auf eine Verbesserung des Geschäftsklimas in der Region hin, und Werte unter 50 deuten auf negative Veränderungen hin. Die Pflichten des Einkaufsleiters implizieren einen frühzeitigen Zugang zu Informationen über Veränderungen der wirtschaftlichen Situation. Das PMI-Wachstum erlaubt daher eine Prognose des kurz- und mittelfristigen Produktionswachstums.

Höhere als erwartete Werte werden für den US-Dollar als positiv bewertet.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "MNI Chicago Business Barometer (MNI Chicago Business Barometer)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
36.3
44.8
43.8
Okt 2025
43.8
40.7
40.6
Sep 2025
40.6
45.8
41.5
Aug 2025
41.5
42.5
47.1
Jul 2025
47.1
42.4
40.4
Jun 2025
40.4
42.6
40.5
Mai 2025
40.5
46.2
44.6
Apr 2025
44.6
53.1
47.6
Mär 2025
47.6
40.3
45.5
Feb 2025
45.5
43.4
39.5
Jan 2025
39.5
41.8
36.9
Dez 2024
36.9
39.2
40.2
Nov 2024
40.2
37.4
41.6
Okt 2024
41.6
42.6
46.6
Sep 2024
46.6
44.4
46.1
Aug 2024
46.1
44.2
45.3
Jul 2024
45.3
44.2
47.4
Jun 2024
47.4
42.3
35.4
Mai 2024
35.4
45.6
37.9
Apr 2024
37.9
48.3
41.4
Mär 2024
41.4
50.2
44.0
Feb 2024
44.0
51.2
46.0
Jan 2024
46.0
47.4
46.9
Dez 2023
46.9
49.9
55.8
Nov 2023
55.8
43.9
44.0
Okt 2023
44.0
46.4
44.1
Sep 2023
44.1
45.8
48.7
Aug 2023
48.7
42.1
42.8
Jul 2023
42.8
40.9
41.5
Jun 2023
41.5
44.5
40.4
Mai 2023
40.4
46.2
48.6
Apr 2023
48.6
43.7
43.8
Mär 2023
43.8
43.9
43.6
Feb 2023
43.6
44.6
44.3
Jan 2023
44.3
41.0
44.9
Dez 2022
44.9
41.2
37.2
Nov 2022
37.2
45.4
45.2
Okt 2022
45.2
48.9
45.7
Sep 2022
45.7
52.2
52.2
Aug 2022
52.2
54.1
52.1
Jul 2022
52.1
58.2
56.0
Jun 2022
56.0
58.5
60.3
Mai 2022
60.3
59.7
56.4
Apr 2022
56.4
59.7
62.9
Mär 2022
62.9
60.8
56.3
Feb 2022
56.3
64.3
65.2
Jan 2022
65.2
62.6
64.3
Dez 2021
63.1
65.2
61.8
Nov 2021
61.8
66.8
68.4
Okt 2021
68.4
65.9
64.7
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen