Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Verkäufe bestehender Häuser (United States Existing Home Sales)
|Hoch
|4.13 M
|4.07 M
|
4.11 M
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA spiegeln die Höhe der Wiederverkäufe von Eigenheimen für den jeweiligen Monat wider. Die Berechnung umfasst nur geschlossene Transaktionen zum Verkauf von bestehenden Einfamilienhäusern, Wohnungen, Eigentumswohnungen und Genossenschaften.
Der Bericht wird von der US National Association of Realtors veröffentlicht. Die detaillierte Version enthält sowohl die absolute Anzahl der verkauften Einheiten als auch die monetäre Bewertung (durchschnittliche Verkaufspreise nach geographischen Regionen). Die Daten werden für vier geografische Regionen bereitgestellt: Nordosten, Mittlerer Westen, Süden und Westen.. Der Indikator ist saisonbereinigt.
Ein wichtiger Hinweis zur Berichtsauswertung: Da der Bericht nur "abgeschlossene" Transaktionen widerspiegelt, beinhaltet er tatsächlich Verkäufe, die vor 6 bis 8 Wochen getätigt wurden (das ist Zeitaufwand für die Abwicklung einer Immobilientransaktion in den USA). Der Indikator charakterisiert also bestehende Bedingungen.
Analysten schätzen den Index für die große Stichprobengröße (die das gesamte Staatsgebiet abdeckt) und für Informationen über Wohnungen, die zusätzlich zu Einfamilienhäusern angeboten werden, was eine größere Objektivität bei der Beurteilung des Wohnungsmarktes ermöglicht. Der Indikator charakterisiert die Stärke des Wohnungsmarktes und seine Gesamtnachfrage. Er ermöglicht auch einen indirekten Ausblick auf die Verkaufsdynamik verwandter Produkte, wie z.B. Wohnungsversicherungen oder Haushaltswaren.
Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die USD-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Verkäufe bestehender Häuser (United States Existing Home Sales)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
