KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Vereinigte Staaten, Verbraucherpreisindex (CPI) n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Preise
Niedrig 324.122 324.832
324.800
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
324.948
324.122
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Verbraucherpreisindex n.s.a. zeigt die Preisänderungen des Warenkorbs aus Verbrauchsgüter und Dienstleistungen in angegebenen Monat im Vergleich zur Basis, die derzeit das Jahr 1982 ist. Der Index zeigt die Preisänderungen aus der Perspektive der Verbraucher. Die Indexberechnung wird nicht saisonal bereinigt, d.h. sie reagiert nicht auf unterjährige, sich wiederholende Änderungen in ähnlicher Größenordnung. Solche Änderungen können sich aus Feiertagen, Wetter- und Produktionszyklen usw. ergeben.

Die im VPI-Berechnungskorb enthaltenen Waren und Dienstleistungen werden in acht Hauptgruppen unterteilt: Nahrungsmittel und Getränke, Wohnen, Kleidung, Transport, medizinische Versorgung, Freizeit, Bildung und Kommunikation, sonstige Waren und Dienstleistungen. Diese acht Gruppen sind wiederum in mehr als 200 Kategorien unterteilt, darunter etwa 80.000 Titel. Die Indexberechnung beinhaltet keine Ertragsteuern und Anlageposten (Aktien, Anleihen, Versicherungen). Im Gegensatz zu dem Herstellerpreisindex werden die Preise für importierte Waren und die Verbrauchssteuer in die Berechnung einbezogen.

Die Preise für Waren und Dienstleistungen, auf deren Grundlage der Index berechnet wird, stammen aus einer monatlichen Erhebung bei rund 23.000 Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Stichprobe wird von Zeit zu Zeit überarbeitet. Außerdem werden Tausende von Familien im ganzen Land befragt. Die Gewichte der Elemente für die Berechnung werden regelmäßig überprüft. Der Indikator wird im Vergleich zu den Referenzpreisen von 1982 berechnet.

Die VPI-Berechnung berücksichtigt die Ausgaben von Stadtbewohnern wie Fachleuten, Selbständigen, Arbeitslosen, Beamten und Rentnern. Landwirte, Landbevölkerung, Militärpersonal und Einzelpersonen in Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken werden nicht berücksichtigt.

Nicht saisonbereinigte VPI werden selten separat interpretiert, da eine hohe Volatilität ein objektives Bild der Preisänderungen verhindert. Generell deutet das CPI-Wachstum auf einen Anstieg der Inflation hin und wird als positiv für den Dollar angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Verbraucherpreisindex (CPI) n.s.a. (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
324.122
324.832
324.800
Sep 2025
324.800
323.976
Aug 2025
323.980
324.132
323.048
Jul 2025
323.048
323.398
322.561
Jun 2025
322.561
321.516
321.465
Mai 2025
321.465
320.235
320.795
Apr 2025
320.795
320.465
319.799
Mär 2025
319.799
320.070
319.082
Feb 2025
319.082
318.113
317.671
Jan 2025
317.671
316.324
315.605
Dez 2024
315.605
315.827
315.493
Nov 2024
315.493
315.737
315.664
Okt 2024
315.664
315.360
315.301
Sep 2024
315.301
315.277
314.796
Aug 2024
314.796
315.097
314.540
Jul 2024
314.540
314.777
314.175
Jun 2024
314.175
314.445
314.069
Mai 2024
314.069
314.186
313.548
Apr 2024
313.548
314.340
312.332
Mär 2024
312.332
312.039
310.326
Feb 2024
310.326
307.888
308.417
Jan 2024
308.417
307.211
306.746
Dez 2023
306.746
306.561
307.051
Nov 2023
307.051
307.922
307.671
Okt 2023
307.671
308.895
307.789
Sep 2023
307.789
307.403
307.026
Aug 2023
307.026
307.025
305.691
Jul 2023
305.691
302.912
305.109
Jun 2023
305.109
303.865
304.127
Mai 2023
304.127
305.705
303.363
Apr 2023
303.363
304.117
301.836
Mär 2023
301.836
300.790
300.840
Feb 2023
300.840
301.446
299.170
Jan 2023
299.170
299.073
296.797
Dez 2022
296.797
297.568
297.711
Nov 2022
297.711
299.204
298.012
Okt 2022
298.012
298.973
296.808
Sep 2022
296.808
296.291
296.171
Aug 2022
296.171
294.596
296.276
Jul 2022
296.276
298.198
296.311
Jun 2022
296.311
294.183
292.296
Mai 2022
292.296
290.885
289.109
Apr 2022
289.109
289.270
287.504
Mär 2022
287.504
285.198
283.716
Feb 2022
283.716
282.720
281.148
Jan 2022
281.148
278.369
278.802
Dez 2021
278.802
277.659
277.948
Nov 2021
277.948
278.073
276.589
Okt 2021
276.589
275.007
274.310
Sep 2021
274.310
273.240
273.567
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen