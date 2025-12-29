Der Verbraucherpreisindex n.s.a. zeigt die Preisänderungen des Warenkorbs aus Verbrauchsgüter und Dienstleistungen in angegebenen Monat im Vergleich zur Basis, die derzeit das Jahr 1982 ist. Der Index zeigt die Preisänderungen aus der Perspektive der Verbraucher. Die Indexberechnung wird nicht saisonal bereinigt, d.h. sie reagiert nicht auf unterjährige, sich wiederholende Änderungen in ähnlicher Größenordnung. Solche Änderungen können sich aus Feiertagen, Wetter- und Produktionszyklen usw. ergeben.

Die im VPI-Berechnungskorb enthaltenen Waren und Dienstleistungen werden in acht Hauptgruppen unterteilt: Nahrungsmittel und Getränke, Wohnen, Kleidung, Transport, medizinische Versorgung, Freizeit, Bildung und Kommunikation, sonstige Waren und Dienstleistungen. Diese acht Gruppen sind wiederum in mehr als 200 Kategorien unterteilt, darunter etwa 80.000 Titel. Die Indexberechnung beinhaltet keine Ertragsteuern und Anlageposten (Aktien, Anleihen, Versicherungen). Im Gegensatz zu dem Herstellerpreisindex werden die Preise für importierte Waren und die Verbrauchssteuer in die Berechnung einbezogen.

Die Preise für Waren und Dienstleistungen, auf deren Grundlage der Index berechnet wird, stammen aus einer monatlichen Erhebung bei rund 23.000 Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Stichprobe wird von Zeit zu Zeit überarbeitet. Außerdem werden Tausende von Familien im ganzen Land befragt. Die Gewichte der Elemente für die Berechnung werden regelmäßig überprüft. Der Indikator wird im Vergleich zu den Referenzpreisen von 1982 berechnet.

Die VPI-Berechnung berücksichtigt die Ausgaben von Stadtbewohnern wie Fachleuten, Selbständigen, Arbeitslosen, Beamten und Rentnern. Landwirte, Landbevölkerung, Militärpersonal und Einzelpersonen in Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken werden nicht berücksichtigt.

Nicht saisonbereinigte VPI werden selten separat interpretiert, da eine hohe Volatilität ein objektives Bild der Preisänderungen verhindert. Generell deutet das CPI-Wachstum auf einen Anstieg der Inflation hin und wird als positiv für den Dollar angesehen.

