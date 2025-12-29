Der US-Bundeshaushalt spiegelt die Finanztätigkeit der Bundesregierung im jeweiligen Monat wider. Er zeigt die Bilanz der Einnahmen und Ausgaben des Staatshaushalts. Der Bericht basiert auf den Daten von Regierungsbehörden und den Notenbanken.

Detaillierte Daten zum Bundeshaushalt werden monatlich vom US-Finanzministerium veröffentlicht. Sie geben Aufschluss über die Entwicklung der Haushaltsausgaben und die Richtung der Finanzpolitik.

Der positive Haushaltssaldo des Bundes wird als Haushaltsüberschuss bezeichnet. Der Überschuss wird gebildet, wenn die Steuereinnahmen die Staatsausgaben übersteigen. Der Haushaltssaldo war seit 1970 nur viermal positiv.

Die Situation, wenn der Staat mehr ausgibt, als er erhält, wird als Haushaltsdefizit bezeichnet. Das Haushaltsdefizit führt zu einem Anstieg der US-Staatsverschuldung oder zu deren Umstrukturierung. Als Maßnahme zur Verringerung des Haushaltsdefizits kann die Regierung Änderungen des Steuergesetzes vorschlagen (z.B. Vermeidung von Schlupflöchern, Reduzierung von Leistungen und Steuerabzügen) oder eine direkte Steuererhöhung für bestimmte Gruppen. Eine weitere Möglichkeit, das Haushaltsdefizit zu reduzieren, besteht darin, die Budgetausgaben zu kürzen.

Wenn das Defizit wächst, verkauft das Finanzministerium mehr Anleihen, um Staatsgeschäfte finanzieren zu können. So haben Bundeshaushaltsdaten einen größeren Einfluss auf US-Staatsanleihen als auf den US-Dollar.

Grafik der letzten Werte: