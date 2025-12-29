KalenderKategorien

University of Michigan Vereinigte Staaten, Konsumklima (University of Michigan United States Consumer Sentiment)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Universität von Michigan (University of Michigan)
Sektor:
Verbraucher
Mittel 52.9 53.3
53.3
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
54.3
52.9
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Das Konsumklima der Universität von Michigan (Consumer Sentiment) zeigt, wie die US-Verbraucher das relative Niveau der aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen einschätzen. Er wird monatlich auf der Grundlage einer telefonischen Befragung von mindestens 500 US-Haushalten berechnet, die die Universität von Michigan durchführt, um fünf verschiedene Indizes zu berechnen, darunter diesen.

Die Befragten werden befragt, um ihre Meinung zu den folgenden Fragen zu äußern:

  • Ob die finanziellen Bedingungen ihrer Familien besser oder schlechter geworden sind als vor einem Jahr
    • .
  • Ob die Befragten erwarten, dass sich die finanziellen Verhältnisse ihrer Familien in einem Jahr verbessern oder verschlechtern werden.
  • Ob die Geschäftslage in den nächsten 12 Monaten besser oder schlechter wird
    • .
  • Wie sich die Bedingungen im Land in den nächsten fünf Jahren ändern können - unabhängig davon, ob die Befragten Stabilität oder Wachstum der Arbeitslosigkeit oder Depression erwarten.
  • Ob es eine gute Zeit ist, große Haushaltsgegenstände zu kaufen und andere große Einkäufe zu tätigen (z.B. bei einem Haus, einem Auto, etc.)
    • .

Die Antworten auf diese Fragen werden wie folgt berechnet: Der Prozentsatz der negativen Werte wird von den positiven subtrahiert, und zum resultierenden Wert werden 100 addiert. Die resultierenden Werte werden addiert und durch 6,7558 (der Benchmarkwert) dividiert, danach wird 2 (die Korrekturkonstante für die Probenzusammensetzung) zur resultierenden Zahl addiert.

Das Konsumklima der Universität von erlaubt es zu messen, wie die US-Haushalte die Wirtschaftskraft, die finanziellen Veränderungen und wie sie ihre aktuelle und zukünftige finanzielle Situation einschätzen, insbesondere, ob sie bereit sind, Geld auszugeben. Das Indexwachstum erlaubt eine günstige Prognose der US-Konjunktur. Die optimistische Stimmung über große Käufe kann ein Frühindikator für das Wachstum der Konsumtätigkeit und damit für das Wachstum der Inflation sein. Ein steigendes Konsumklima der Universität von Michigan wird in der Regel als positiv für den US-Dollar angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "University of Michigan Vereinigte Staaten, Konsumklima (University of Michigan United States Consumer Sentiment)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
52.9
53.3
53.3
Dez 2025 vorl.
53.3
50.5
51.0
Nov 2025
51.0
50.3
50.3
Nov 2025 vorl.
50.3
55.3
53.6
Okt 2025
53.6
55.0
55.0
Okt 2025 vorl.
55.0
55.2
55.1
Sep 2025
55.1
55.4
55.4
Sep 2025 vorl.
55.4
59.0
58.2
Aug 2025
58.2
58.6
58.6
Aug 2025 vorl.
58.6
58.0
61.7
Jul 2025
61.7
61.8
61.8
Jul 2025 vorl.
61.8
65.5
60.7
Jun 2025
60.7
60.5
60.5
Jun 2025 vorl.
60.5
51.9
52.2
Mai 2025
52.2
50.8
50.8
Mai 2025 vorl.
50.8
49.3
52.2
Apr 2025
52.2
50.8
50.8
Apr 2025 vorl.
50.8
56.1
57.0
Mär 2025
57.0
57.9
57.9
Mär 2025 vorl.
57.9
64.6
64.7
Feb 2025
64.7
67.8
67.8
Feb 2025 vorl.
67.8
70.8
71.1
Jan 2025
71.1
73.2
73.2
Jan 2025 vorl.
73.2
74.5
74.0
Dez 2024
74.0
74.0
74.0
Dez 2024 vorl.
74.0
70.4
71.8
Nov 2024
71.8
73.0
73.0
Nov 2024 vorl.
73.0
70.7
70.5
Okt 2024
70.5
68.9
68.9
Okt 2024 vorl.
68.9
71.9
70.1
Sep 2024
70.1
69.0
69.0
Sep 2024 vorl.
69.0
69.3
67.9
Aug 2024
67.9
67.8
67.8
Aug 2024 vorl.
67.8
66.3
66.4
Jul 2024
66.4
66.0
66.0
Jul 2024 vorl.
66.0
72.9
68.2
Jun 2024
68.2
65.6
65.6
Jun 2024 vorl.
65.6
68.8
69.1
Mai 2024
69.1
67.4
67.4
Mai 2024 vorl.
67.4
73.5
77.2
Apr 2024
77.2
77.9
77.9
Apr 2024 vorl.
77.9
78.6
79.4
Mär 2024
79.4
76.5
76.5
Mär 2024 vorl.
76.5
72.2
76.9
Feb 2024
76.9
79.6
79.6
Feb 2024 vorl.
79.6
78.9
79.0
Jan 2024
79.0
78.8
78.8
Jan 2024 vorl.
78.8
73.6
69.7
Dez 2023
69.7
69.4
69.4
Dez 2023 vorl.
69.4
61.0
61.3
