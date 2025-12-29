KalenderKategorien

University of Michigan Vereinigte Staaten, aktuelle Lage (University of Michigan United States Current Conditions)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Universität von Michigan (University of Michigan)
Sektor:
Verbraucher
Niedrig 50.4
50.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
53.6
50.4
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die aktuelle Lage der Universität von Michigan (Current Conditions) zeigen, wie die US-Verbraucher die aktuelle Wirtschaftslage im Land einschätzen. Der Index wird monatlich auf der Grundlage einer telefonischen Befragung von mindestens 500 US-Haushalten berechnet, die die Universität von Michigan durchführt, um fünf verschiedene Indizes zu berechnen, darunter diesen.

Den Befragten werden unter anderem folgende Fragen gestellt:

  • Ob die finanziellen Bedingungen ihrer Familien besser oder schlechter geworden sind als vor einem Jahr
    • .
  • Ob es eine gute Zeit ist, große Haushaltsgegenstände zu kaufen und andere große Einkäufe zu tätigen
    • .

Die Antworten darauf werden wie folgt berechnet: Der Prozentsatz der negativen Werte wird von den positiven subtrahiert, und zum resultierenden Wert werden 100 addiert. Die resultierenden Werte werden addiert und durch 2,6424 (der Wert für die Basisperiode) dividiert, danach wird 2 (der Korrekturfaktor für die Stichprobenzusammensetzung) zur resultierenden Zahl addiert.

Der Index der aktuellen Lage der Universität von Michigan ermöglicht die Bewertung der kurzfristigen Aussichten für die Verbrauchernachfrage, die Inflation und das Wirtschaftswachstum. Höhere Werte deuten darauf hin, dass die US-Haushalte Geld ausgeben, die Nachfrage steigt, die Konsumtätigkeit expandiert und sowohl die Inflation als auch die gesamte Volkswirtschaft vorantreibt. Im Gegenteil, ein Rückgang des Index kann zu einem Frühindikator für eine Konjunkturabschwächung werden.

Das Indexwachstum kann sich positiv auf die USD-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "University of Michigan Vereinigte Staaten, aktuelle Lage (University of Michigan United States Current Conditions)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
50.4
50.7
50.7
Dez 2025 vorl.
50.7
50.6
51.1
Nov 2025
51.1
52.3
52.3
Nov 2025 vorl.
52.3
61.3
58.6
Okt 2025
58.6
61.0
61.0
Okt 2025 vorl.
61.0
58.8
60.4
Sep 2025
60.4
61.2
61.2
Sep 2025 vorl.
61.2
61.3
61.7
Aug 2025
61.7
60.9
60.9
Aug 2025 vorl.
60.9
67.9
68.0
Jul 2025
68.0
66.8
66.8
Jul 2025 vorl.
66.8
61.1
64.8
Jun 2025
64.8
63.7
63.7
Jun 2025 vorl.
63.7
62.2
58.9
Mai 2025
58.9
57.6
57.6
Mai 2025 vorl.
57.6
57.4
59.8
Apr 2025
59.8
56.5
56.5
Apr 2025 vorl.
56.5
62.9
63.8
Mär 2025
63.8
63.5
63.5
Mär 2025 vorl.
63.5
72.3
65.7
Feb 2025
65.7
68.7
68.7
Feb 2025 vorl.
68.7
76.4
74.0
Jan 2025
74.0
77.9
77.9
Jan 2025 vorl.
77.9
77.6
75.1
Dez 2024
75.1
77.7
77.7
Dez 2024 vorl.
77.7
65.7
63.9
Nov 2024
63.9
64.4
64.4
Nov 2024 vorl.
64.4
63.0
64.9
Okt 2024
64.9
62.7
62.7
Okt 2024 vorl.
62.7
64.8
63.3
Sep 2024
63.3
62.9
62.9
Sep 2024 vorl.
62.9
61.6
61.3
Aug 2024
61.3
60.9
60.9
Aug 2024 vorl.
60.9
61.9
62.7
Jul 2024
62.7
64.1
64.1
Jul 2024 vorl.
64.1
69.2
65.9
Jun 2024
65.9
62.5
62.5
Jun 2024 vorl.
62.5
67.1
69.6
Mai 2024
69.6
68.8
68.8
Mai 2024 vorl.
68.8
76.3
79.0
Apr 2024
79.0
79.3
79.3
Apr 2024 vorl.
79.3
84.0
82.5
Mär 2024
82.5
79.4
79.4
Mär 2024 vorl.
79.4
75.3
79.4
Feb 2024
79.4
81.5
81.5
Feb 2024 vorl.
81.5
83.1
81.9
Jan 2024
81.9
83.3
83.3
Jan 2024 vorl.
83.3
76.2
73.3
Dez 2023
73.3
74.0
74.0
Dez 2023 vorl.
74.0
67.4
68.3
