Die aktuelle Lage der Universität von Michigan (Current Conditions) zeigen, wie die US-Verbraucher die aktuelle Wirtschaftslage im Land einschätzen. Der Index wird monatlich auf der Grundlage einer telefonischen Befragung von mindestens 500 US-Haushalten berechnet, die die Universität von Michigan durchführt, um fünf verschiedene Indizes zu berechnen, darunter diesen.

Den Befragten werden unter anderem folgende Fragen gestellt:

Ob die finanziellen Bedingungen ihrer Familien besser oder schlechter geworden sind als vor einem Jahr

. Ob es eine gute Zeit ist, große Haushaltsgegenstände zu kaufen und andere große Einkäufe zu tätigen .

Die Antworten darauf werden wie folgt berechnet: Der Prozentsatz der negativen Werte wird von den positiven subtrahiert, und zum resultierenden Wert werden 100 addiert. Die resultierenden Werte werden addiert und durch 2,6424 (der Wert für die Basisperiode) dividiert, danach wird 2 (der Korrekturfaktor für die Stichprobenzusammensetzung) zur resultierenden Zahl addiert.

Der Index der aktuellen Lage der Universität von Michigan ermöglicht die Bewertung der kurzfristigen Aussichten für die Verbrauchernachfrage, die Inflation und das Wirtschaftswachstum. Höhere Werte deuten darauf hin, dass die US-Haushalte Geld ausgeben, die Nachfrage steigt, die Konsumtätigkeit expandiert und sowohl die Inflation als auch die gesamte Volkswirtschaft vorantreibt. Im Gegenteil, ein Rückgang des Index kann zu einem Frühindikator für eine Konjunkturabschwächung werden.

Das Indexwachstum kann sich positiv auf die USD-Kurse auswirken.

