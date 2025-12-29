KalenderKategorien

Federal Reserve Bank (Fed) von New York, Empire-State-Index der Hersteller (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Federal Reserve Bank von New York (Federal Reserve Bank of New York)
Sektor:
Geschäft
Mittel -3.9
18.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-1.7
-3.9
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Empire-State-Index der Hersteller der Fed von NY misst die Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe im Bundesstaat New York. Dieser monatliche Indikator basiert auf einer Umfrage von mehreren hundert großen Herstellern im Bundesstaat New York. Ein Wert über Null steht für ein verbessertes Klima, ein Wert darunter für eine Verschlechterung.

Der Fragebogen enthält Fragen zu Veränderungen der Geschäftsbedingungen im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat. Die Umfrageteilnehmer bewerten die Veränderungen in den folgenden Komponenten:

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Anzahl der neuen Aufträge
  • Versand
  • Anzahl der nicht ausgeführten Aufträge (Aufträge in Bearbeitung)
  • Lieferzeiten
  • Bestände
  • Bezahlte Preise (Preise für Waren und Dienstleistungen, die das Unternehmen im Produktionsprozess kauft)
  • Erhaltene Preise (Preise für produzierte Artikel, die bei der Firma eingehen)
  • Die Anzahl der Mitarbeiter
  • Durchschnittliche Wochenarbeitszeit

Der zweite Teil der Umfrage enthält einen Ausblick: Die Teilnehmer schätzen, wie sich die oben genannten Komponenten in den nächsten 6 Monaten verändern könnten. Zusätzlich zu diesen 11 Elementen enthält der Ausblickteil der Umfrage Fragen zu den Investitionen des Unternehmens (Ausrüstungsinvestitionen).

Auf Basis der Erhebung werden separate diffuse Indizes berechnet. Der Hauptindex der Umfrage sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Er wird unabhängig berechnet, und andere Indizes, die auf der Grundlage der Umfrageergebnisse berechnet werden, haben keinen Einfluss auf diesen Index.

Die Analytik betrachtet den Index als Maß für die Produktionstätigkeit, deren Ergebnisse landesweit extrapoliert werden können. Sein Wachstum kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von New York, Empire-State-Index der Hersteller (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
-3.9
18.7
Nov 2025
N/D
9.9
10.7
Okt 2025
10.7
-13.1
-8.7
Sep 2025
-8.7
26.1
11.9
Aug 2025
11.9
-14.9
5.5
Jul 2025
5.5
2.2
-16.0
Jun 2025
-16.0
-6.0
-9.2
Mai 2025
-9.2
-21.4
-8.1
Apr 2025
-8.1
15.4
-20.0
Mär 2025
-20.0
-16.7
5.7
Feb 2025
5.7
0.7
-12.6
Jan 2025
-12.6
-5.9
2.1
Dez 2024
0.2
8.6
31.2
Nov 2024
31.2
-4.5
-11.9
Okt 2024
-11.9
1.3
11.5
Sep 2024
11.5
-7.8
-4.7
Aug 2024
-4.7
-7.8
-6.6
Jul 2024
-6.6
-7.5
-6.0
Jun 2024
-6.0
-7.6
-15.6
Mai 2024
-15.6
-6.9
-14.3
Apr 2024
-14.3
-6.5
-20.9
Mär 2024
-20.9
-3.1
-2.4
Feb 2024
-2.4
-27.4
-43.7
Jan 2024
-43.7
-24.4
-14.5
Dez 2023
-14.5
-0.6
9.1
Nov 2023
9.1
-3.6
-4.6
Okt 2023
-4.6
-5.4
1.9
Sep 2023
1.9
-7.3
-19.0
Aug 2023
-19.0
-8.0
1.1
Jul 2023
1.1
-10.6
6.6
Jun 2023
6.6
-13.1
-31.8
Mai 2023
-31.8
-14.1
10.8
Apr 2023
10.8
-14.1
-24.6
Mär 2023
-24.6
-14.8
-5.8
Feb 2023
-5.8
-15.6
-32.9
Jan 2023
-32.9
-14.6
-11.2
Dez 2022
-11.2
-14.9
4.5
Nov 2022
4.5
-14.9
-9.1
Okt 2022
-9.1
-13.3
-1.5
Sep 2022
-1.5
-10.2
-31.3
Aug 2022
-31.3
4.9
11.1
Jul 2022
11.1
-6.3
-1.2
Jun 2022
-1.2
6.5
-11.6
Mai 2022
-11.6
6.4
24.6
Apr 2022
24.6
-4.3
-11.8
Mär 2022
-11.8
1.2
3.1
Feb 2022
3.1
15.5
-0.7
Jan 2022
-0.7
31.6
31.9
Dez 2021
31.9
25.5
30.9
Nov 2021
30.9
26.9
19.8
Ihr Code zum Einfügen