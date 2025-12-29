Der Empire-State-Index der Hersteller der Fed von NY misst die Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe im Bundesstaat New York. Dieser monatliche Indikator basiert auf einer Umfrage von mehreren hundert großen Herstellern im Bundesstaat New York. Ein Wert über Null steht für ein verbessertes Klima, ein Wert darunter für eine Verschlechterung.

Der Fragebogen enthält Fragen zu Veränderungen der Geschäftsbedingungen im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat. Die Umfrageteilnehmer bewerten die Veränderungen in den folgenden Komponenten:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anzahl der neuen Aufträge

Versand

Anzahl der nicht ausgeführten Aufträge (Aufträge in Bearbeitung)

Lieferzeiten

Bestände

Bezahlte Preise (Preise für Waren und Dienstleistungen, die das Unternehmen im Produktionsprozess kauft)

Erhaltene Preise (Preise für produzierte Artikel, die bei der Firma eingehen)

Die Anzahl der Mitarbeiter

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit

Der zweite Teil der Umfrage enthält einen Ausblick: Die Teilnehmer schätzen, wie sich die oben genannten Komponenten in den nächsten 6 Monaten verändern könnten. Zusätzlich zu diesen 11 Elementen enthält der Ausblickteil der Umfrage Fragen zu den Investitionen des Unternehmens (Ausrüstungsinvestitionen).

Auf Basis der Erhebung werden separate diffuse Indizes berechnet. Der Hauptindex der Umfrage sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Er wird unabhängig berechnet, und andere Indizes, die auf der Grundlage der Umfrageergebnisse berechnet werden, haben keinen Einfluss auf diesen Index.

Die Analytik betrachtet den Index als Maß für die Produktionstätigkeit, deren Ergebnisse landesweit extrapoliert werden können. Sein Wachstum kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: