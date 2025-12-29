Wirtschaftskalender
Federal Reserve Bank (Fed) von New York, Empire-State-Index der Hersteller (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)
|Mittel
|-3.9
|
18.7
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-1.7
|
-3.9
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Empire-State-Index der Hersteller der Fed von NY misst die Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe im Bundesstaat New York. Dieser monatliche Indikator basiert auf einer Umfrage von mehreren hundert großen Herstellern im Bundesstaat New York. Ein Wert über Null steht für ein verbessertes Klima, ein Wert darunter für eine Verschlechterung.
Der Fragebogen enthält Fragen zu Veränderungen der Geschäftsbedingungen im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat. Die Umfrageteilnehmer bewerten die Veränderungen in den folgenden Komponenten:
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Anzahl der neuen Aufträge
- Versand
- Anzahl der nicht ausgeführten Aufträge (Aufträge in Bearbeitung)
- Lieferzeiten
- Bestände
- Bezahlte Preise (Preise für Waren und Dienstleistungen, die das Unternehmen im Produktionsprozess kauft)
- Erhaltene Preise (Preise für produzierte Artikel, die bei der Firma eingehen)
- Die Anzahl der Mitarbeiter
- Durchschnittliche Wochenarbeitszeit
Der zweite Teil der Umfrage enthält einen Ausblick: Die Teilnehmer schätzen, wie sich die oben genannten Komponenten in den nächsten 6 Monaten verändern könnten. Zusätzlich zu diesen 11 Elementen enthält der Ausblickteil der Umfrage Fragen zu den Investitionen des Unternehmens (Ausrüstungsinvestitionen).
Auf Basis der Erhebung werden separate diffuse Indizes berechnet. Der Hauptindex der Umfrage sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Er wird unabhängig berechnet, und andere Indizes, die auf der Grundlage der Umfrageergebnisse berechnet werden, haben keinen Einfluss auf diesen Index.
Die Analytik betrachtet den Index als Maß für die Produktionstätigkeit, deren Ergebnisse landesweit extrapoliert werden können. Sein Wachstum kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von New York, Empire-State-Index der Hersteller (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
