Der Verbraucherpreisindex y/y misst die Veränderungen der Preise des Warenkorbs der Verbrauchsgüter und Dienstleistungen des angegebenen Monats im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Der Index zeigt, wie sich die Preise aus Verbrauchersicht verändern. Mit anderen Worten, es ermöglicht die Abschätzung von Änderungen der Lebenshaltungskosten.

Die im VPI-Berechnungskorb enthaltenen Waren und Dienstleistungen werden in acht Hauptgruppen unterteilt: Nahrungsmittel und Getränke, Wohnen, Kleidung, Transport, medizinische Versorgung, Freizeit, Bildung und Kommunikation, sonstige Waren und Dienstleistungen. Diese acht Gruppen sind wiederum in mehr als 200 Kategorien unterteilt, darunter etwa 80.000 Titel. Die Indexberechnung beinhaltet keine Ertragsteuern und Anlageposten (Aktien, Anleihen, Versicherungen). Im Gegensatz zu dem Erzeugerpreisindex werden die Preise für importierte Waren und die Verbrauchssteuer in die Berechnung einbezogen.

Die Preise für Waren und Dienstleistungen, auf deren Grundlage der Index berechnet wird, stammen aus einer monatlichen Erhebung bei rund 23.000 Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Stichprobe wird von Zeit zu Zeit überarbeitet. Außerdem werden Tausende von Familien im ganzen Land befragt. Die Gewichte der Elemente für die Berechnung werden regelmäßig überprüft. Der Indikator wird im Vergleich zu den Referenzpreisen von 1982 berechnet.

Die VPI-Berechnung berücksichtigt die Ausgaben von Stadtbewohnern wie Fachleuten, Selbständigen, Arbeitslosen, Beamten und Rentnern. Landwirte, Landbevölkerung, Militärpersonal und Einzelpersonen in Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken werden nicht berücksichtigt.

Der Verbraucherpreisindex wird häufig zur Bewertung der Inflation verwendet. Das CPI-Wachstum deutet auf einen Anstieg der Inflation hin.

Der Index wird bei der Anpassung der Löhne und der sozialen Zahlungen berücksichtigt. Außerdem wird der VPI zur Anpassung der Einkommensteuerstruktur und zur Berechnung des realen BIP verwendet.

Das CPI-Wachstum wird als positiv für die Dollarkurse angesehen.

Grafik der letzten Werte: