Richmond Fed Services Revenues spiegeln eine prozentuale Veränderung der Umsätze von Dienstleistungsunternehmen wider, die im fünften US-Wahlkreis tätig sind, im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Richmond Einkünfte der Dienstleister (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.