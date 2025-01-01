Die Pressekonferenz des FOMC ist eine vierteljährliche Veranstaltung, die die Aufmerksamkeit von Finanzanalysten und Ökonomen aus aller Welt auf sich zieht. Während der Pressekonferenz antwortet das Mitglied des "Federal Open Market Committees" der USA auf Fragen der Journalisten zu der Geldpolitik, Inflationsausichten und den Maßnahmen, um die eigenen Ziele zu erreichen.

Das US Federal Open Market Committee ist für die Entwicklung und Umsetzung der Geldpolitik des Landes verantwortlich, die auf die Wahrung von Preisstabilität, Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und Nachhaltigkeit des internationalen Handels abzielt. Er umfasst 12 stimmberechtigte Mitglieder (7 Mitglieder des Gouverneursrates der Fed und die Präsidenten von fünf Zentralbanken). In der Regel nehmen mehrere Mitglieder des Ausschusses an der Pressekonferenz teil.

Der Index erlaubt Rückschlüsse auf die Konditionen von Zinsänderungen sowie eine Lockerung oder Straffung der Geldpolitik, je nach Rhetorik des Redners.

Die Stellungnahmen der FOMC-Mitglieder enthalten eine Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Land. Wenn die Rhetorik eine mögliche Zinserhöhung der Fed oder eine Straffung der Geldpolitik des Landes bei einem der nächsten Treffen nahelegt, kann eine solche Rede zu einer kurzfristigen Volatilität des Dollars in Richtung Wachstum führen. Wenn die Rhetorik des Ausschusses vorsichtig oder konservativ ist, wirkt sie sich selten auf den Wechselkurs der nationalen Währung aus.