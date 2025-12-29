KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) (United States Core Consumer Price Index (CPI))

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Preise
Niedrig 331.068 330.816
330.542
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
331.529
331.068
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Kernverbraucherpreisindex zeigt die Veränderungen der Durchschnittspreise des Warenkorbs der Verbrauchsgüter und Dienstleistungen im angegebenen Monat im Vergleich zum Basiszeitraum ab 1982. Der Index zeigt, wie sich die Preise aus Verbrauchersicht verändern. Mit anderen Worten, es ermöglicht die Abschätzung von Änderungen der Lebenshaltungskosten. Nahrungsmittel und Energie sind aufgrund ihrer hohen Volatilität von der Berechnung des Kernindex ausgenommen.

Die im VPI-Berechnungskorb enthaltenen Waren und Dienstleistungen werden in Hauptgruppen wie Wohnung, Kleidung, Transport, medizinische Versorgung, Freizeit, Bildung und Kommunikation, sonstige Waren und Dienstleistungen unterteilt. Diese Gruppen sind wiederum in mehr als 200 Kategorien unterteilt, die etwa 80.000 Titel umfassen. Die Indexberechnung beinhaltet keine Ertragsteuern und Anlageposten (Aktien, Anleihen, Versicherungen). Im Gegensatz zum Erzeugerpreisindex werden die Preise für importierte Waren und die Verbrauchsteuerpreise in die Berechnung einbezogen.

Die Preise für Waren und Dienstleistungen, auf deren Grundlage der Index berechnet wird, stammen aus einer monatlichen Erhebung bei rund 23.000 Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Stichprobe wird von Zeit zu Zeit überarbeitet. Außerdem werden Tausende von Familien im ganzen Land befragt. Die Gewichte der Elemente für die Berechnung werden regelmäßig überprüft. Der Indikator wird im Vergleich zu den Referenzpreisen von 1982 berechnet.

Die VPI-Berechnung berücksichtigt die Ausgaben von Stadtbewohnern wie Fachleuten, Selbständigen, Arbeitslosen, Beamten und Rentnern. Landwirte, Landbevölkerung, Militärpersonal und Einzelpersonen in Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken werden nicht berücksichtigt.

Der Verbraucherpreisindex wird häufig zur Bewertung der Inflation verwendet. Das CPI-Wachstum deutet auf einen Anstieg der Inflation hin.

Der Index wird bei der Anpassung der Löhne und der sozialen Zahlungen berücksichtigt. Außerdem wird der VPI zur Anpassung der Einkommensteuerstruktur und zur Berechnung des realen BIP verwendet.

Das CPI-Wachstum wird als positiv für die Dollarkurse angesehen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
331.068
330.816
330.542
Sep 2025
330.542
329.793
Aug 2025
329.790
328.841
328.656
Jul 2025
328.656
328.164
327.600
Jun 2025
327.600
327.606
326.854
Mai 2025
326.854
326.934
326.430
Apr 2025
326.430
325.128
325.659
Mär 2025
325.659
325.713
325.475
Feb 2025
325.475
325.193
324.739
Jan 2025
324.739
323.831
323.296
Dez 2024
323.383
323.322
322.657
Nov 2024
322.657
322.245
321.666
Okt 2024
321.666
321.368
320.767
Sep 2024
320.767
320.285
319.768
Aug 2024
319.768
319.392
318.872
Jul 2024
318.872
318.875
318.346
Jun 2024
318.346
318.697
318.140
Mai 2024
318.140
318.200
317.622
Apr 2024
317.622
317.192
316.698
Mär 2024
316.698
315.791
315.565
Feb 2024
315.565
314.849
314.438
Jan 2024
314.438
313.692
313.209
Dez 2023
313.216
313.020
312.251
Nov 2023
312.251
311.904
311.365
Okt 2023
311.365
311.814
310.661
Sep 2023
310.661
310.836
309.661
Aug 2023
309.661
308.930
308.801
Jul 2023
308.801
308.332
308.309
Jun 2023
308.309
309.029
307.824
Mai 2023
307.824
307.532
306.489
Apr 2023
306.489
306.209
305.240
Mär 2023
305.240
305.568
304.070
Feb 2023
304.070
304.183
302.702
Jan 2023
302.702
301.737
300.974
Dez 2022
300.974
300.450
300.066
Nov 2022
300.066
300.896
299.471
Okt 2022
299.471
300.085
298.660
Sep 2022
298.660
298.290
296.950
Aug 2022
296.950
296.599
295.275
Jul 2022
295.275
295.665
294.354
Jun 2022
294.354
293.501
292.289
Mai 2022
292.289
291.186
290.455
Apr 2022
290.455
289.100
288.811
Mär 2022
288.811
289.092
287.878
Feb 2022
287.878
287.628
286.431
Jan 2022
286.431
285.946
284.770
Dez 2021
284.759
284.364
283.201
Nov 2021
283.201
282.836
281.695
Okt 2021
281.695
281.027
280.017
Sep 2021
280.017
279.205
279.338
