Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Baubewilligungen m/m (United States Building Permits m/m)
|Niedrig
|N/D
|2.0%
|
-3.7%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Baugenehmigungen m/m zeigen eine Veränderung der Anzahl der Genehmigungen für den Bau von neuen Wohngebäuden, die von den Behörden im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat erteilt wurden. Die Statistikbehörde der USA (Census Bureau) sammelt diese Daten, indem es Anfragen an die Regulierungsbehörden sendet. Die monatliche Stichprobenerhebung umfasst 9000 Ausgabestellen im ganzen Land. Die Indikatorendaten sind saisonbereinigt.
Die Daten über die Anzahl der Baugenehmigungen werden von den Regierungsbehörden zur Entwicklung eines Index der führenden Wirtschaftsindikatoren verwendet. Der Rat der Fed verwendet den Indikator bei der Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene. Das Ministerium für Wohnungswesen und Stadtentwicklung (Department of Housing and Urban Development) verwendet Daten bei der Erstellung von Wohnungsbauprogrammen. Banken nutzen Statistiken, um die Nachfrage nach Hypothekarkrediten kurz- und mittelfristig einzuschätzen.
Ökonomen analysieren diesen Indikator zusammen mit den der Baubeginne. Ein Anstieg der Zahl der erteilten Genehmigungen deutet auf eine verbesserte Stimmung in der Wirtschaft und einen Anstieg der Bauinvestitionen hin. Ist die Zahl der Neubauten jedoch geringer als die der Baugenehmigungen, kann dies auf ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen hinweisen, aufgrund derer Projekte verschoben werden.
Das Wachstum der Zahl der Baugenehmigungen kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Baubewilligungen m/m (United States Building Permits m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
