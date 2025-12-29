Der Erzeugerpreisindex (PPI) y/y zeigt Veränderungen der Verkaufspreise, die die inländischen Hersteller von Waren und Dienstleistungen im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres erhalten haben. PPI zeigt Preisänderungen aus Herstellersicht.

Die Indexberechnung umfasst alle Sektoren der US-Industrie, die physische Güter produzieren, einschließlich der Rohstoffmärkte. Im Produktionssektor werden bei der Berechnung die Erzeugerpreise im Bergbau, im verarbeitenden Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe usw. berücksichtigt. Im Dienstleistungssektor deckt die Berechnung des PPI etwa 72% der Daten aus den Bereichen Handel, Gesundheit, Transport, Lagerhaltung, Medien, Finanz- und Versicherungswesen usw. ab. Im Gegensatz zu enthält der Verbraucherpreisindex PPI keine Preise für importierte Waren.

Die Daten für den Index werden auf der Grundlage einer Umfrage bei mehr als 25.000 Unternehmen unterschiedlicher Art und Größe im ganzen Land erhoben, die in einer statistisch repräsentativen Stichprobe enthalten sind.

Der Erzeugerpreisindex wird im Verhältnis zum Basisjahr (im Augenblick ist es 1982) berechnet, in dem der Index gleich 100 ist. Alle nachfolgenden Preisänderungen werden in Relation zu diesem Benchmark berechnet. Für die Berechnung werden unterschiedliche Gewichte für verschiedene Branchen verwendet. Die Gewichte werden alle paar Jahre angepasst.

PPI gilt als ein Frühindikator für die Verbraucherpreise und die Inflation. Im Vergleich zum CPI (Consumer Price Index) ist er ein genauerer vorlaufender Indikator: Wenn die Erzeugerpreise steigen, werden die Verbraucherpreise entsprechend steigen. Diese beiden Indikatoren sind eng miteinander verknüpft. Die Fed überwacht den Verbraucherpreisindex genau, um ihre Inflationsprognosen zu erstellen.

Einige Komponenten des PPI werden für die Berechnung des Preisindex des BIP verwendet.

Ein wachsendes PPI deutet fast immer auf ein Inflationswachstum hin, das üblicherweise als positiv für den US-Dollar angesehen wird.

Grafik der letzten Werte: