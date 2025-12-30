Wirtschaftskalender
Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas, Herstellerindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)
|Niedrig
|N/D
|
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Index des verarbeitenden Gewerbes der Fed von Dallas (Dallas Fed Manufacturing Index) wird jeden Monat veröffentlicht. Er spiegelt die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Aktivitäten im texanischen verarbeitenden Gewerbe wider.
Der Index wird auf der Grundlage einer Umfrage bei mehr als 100 großen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der Region berechnet. Die Führungskräfte des Unternehmens werden befragt, um Veränderungen der Arbeitsbedingungen für eine Reihe von Parametern wie Produktion, Auftragseingang, Preise im laufenden Monat und Prognosen für die nächsten sechs Monate zu beurteilen. Sie charakterisieren auch die gesamte Geschäftstätigkeit. Die Umfrageteilnehmer werden gebeten, relative Schätzungen abzugeben: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind.
Für jeden der Werte werden auf Basis von Berichten eigene Indizes berechnet. Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der Befragten, die einen Rückgang melden, und dem Prozentsatz derjenigen, die ein Wachstum melden, berechnet. Wenn der Indexwert also positiv ist, bedeutet dies, dass die meisten Unternehmen eine Verbesserung des Geschäftsumfelds gemeldet haben. Die Indexwerte sind saisonbereinigt.
Texas leistet einen bedeutenden Beitrag zur Volkswirtschaft, da es nach Kalifornien die zweitgrößte Industrieproduktion und die exportstärkste Region ist. 9,5% der gesamten US-Produktion befinden sich hier. So kann der Dallas Fed Manufacturing Index als Frühindikator für die gesamte US-Wirtschaft dienen. Seine Schlüsselwerte korrelieren eng mit den nationalen Werten.
Das Wachstum der Produktionstätigkeit ist ein günstiger Faktor für das Wirtschaftswachstum. Ein Anstieg des Dallas Fed Manufacturing Index kann sich daher positiv auf die Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas, Herstellerindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
