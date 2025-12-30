KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas, Herstellerindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Notenbank von Dallas (Federal Reserve Bank of Dallas)
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Index des verarbeitenden Gewerbes der Fed von Dallas (Dallas Fed Manufacturing Index) wird jeden Monat veröffentlicht. Er spiegelt die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Aktivitäten im texanischen verarbeitenden Gewerbe wider.

Der Index wird auf der Grundlage einer Umfrage bei mehr als 100 großen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der Region berechnet. Die Führungskräfte des Unternehmens werden befragt, um Veränderungen der Arbeitsbedingungen für eine Reihe von Parametern wie Produktion, Auftragseingang, Preise im laufenden Monat und Prognosen für die nächsten sechs Monate zu beurteilen. Sie charakterisieren auch die gesamte Geschäftstätigkeit. Die Umfrageteilnehmer werden gebeten, relative Schätzungen abzugeben: ob die Zahlen gestiegen, gesunken oder unverändert geblieben sind.

Für jeden der Werte werden auf Basis von Berichten eigene Indizes berechnet. Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der Befragten, die einen Rückgang melden, und dem Prozentsatz derjenigen, die ein Wachstum melden, berechnet. Wenn der Indexwert also positiv ist, bedeutet dies, dass die meisten Unternehmen eine Verbesserung des Geschäftsumfelds gemeldet haben. Die Indexwerte sind saisonbereinigt.

Texas leistet einen bedeutenden Beitrag zur Volkswirtschaft, da es nach Kalifornien die zweitgrößte Industrieproduktion und die exportstärkste Region ist. 9,5% der gesamten US-Produktion befinden sich hier. So kann der Dallas Fed Manufacturing Index als Frühindikator für die gesamte US-Wirtschaft dienen. Seine Schlüsselwerte korrelieren eng mit den nationalen Werten.

Das Wachstum der Produktionstätigkeit ist ein günstiger Faktor für das Wirtschaftswachstum. Ein Anstieg des Dallas Fed Manufacturing Index kann sich daher positiv auf die Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas, Herstellerindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
N/D
Nov 2025
N/D
-6.3
-5.0
Okt 2025
-5.0
-11.1
-8.7
Sep 2025
-8.7
-1.8
Aug 2025
-1.8
0.9
Jul 2025
0.9
-3.2
-12.7
Jun 2025
-12.7
-11.1
-15.3
Mai 2025
-15.3
-38.2
-35.8
Apr 2025
-35.8
-16.7
-16.3
Mär 2025
-16.3
-1.7
-8.3
Feb 2025
-8.3
12.8
14.1
Jan 2025
14.1
-10.5
4.5
Dez 2024
3.4
-11.3
-2.7
Nov 2024
-2.7
-9.6
-3.0
Okt 2024
-3.0
-13.4
-9.0
Sep 2024
-9.0
-14.0
-9.7
Aug 2024
-9.7
-14.4
-17.5
Jul 2024
-17.5
-14.9
-15.1
Jun 2024
-15.1
-14.4
-19.4
Mai 2024
-19.4
-14.4
-14.5
Apr 2024
-14.5
-1.2
-14.4
Mär 2024
-14.4
-16.4
-11.3
Feb 2024
-11.3
-27.3
-27.4
Jan 2024
-27.4
-6.6
-10.4
Dez 2023
-9.3
-19.6
-19.9
Nov 2023
-19.9
-18.7
-19.2
Okt 2023
-19.2
-17.7
-18.1
Sep 2023
-18.1
-18.6
-17.2
Aug 2023
-17.2
-21.6
-20.0
Jul 2023
-20.0
-26.3
-23.2
Jun 2023
-23.2
-26.5
-29.1
Mai 2023
-29.1
-19.6
-23.4
Apr 2023
-23.4
-14.6
-15.7
Mär 2023
-15.7
-10.9
-13.5
Feb 2023
-13.5
-13.5
-8.4
Jan 2023
-8.4
-16.6
-20.0
Dez 2022
-18.8
-16.9
-14.4
Nov 2022
-14.4
-18.3
-19.4
Okt 2022
-19.4
-15.0
-17.2
Sep 2022
-17.2
-17.7
-12.9
Aug 2022
-12.9
-20.2
-22.6
Jul 2022
-22.6
-12.5
-17.7
Jun 2022
-17.7
-3.1
-7.3
Mai 2022
-7.3
4.9
1.1
Apr 2022
1.1
11.3
8.7
Mär 2022
8.7
8.0
14.0
Feb 2022
14.0
5.0
2.0
Jan 2022
2.0
9.9
7.8
Dez 2021
8.1
13.2
11.8
Nov 2021
11.8
9.6
14.6
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen