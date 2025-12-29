Der Challenger Job Cuts y/y spiegelt die Gesamtzahl der Entlassungen wider, die von Arbeitgebern im Laufe des angegebenen Monats im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Der Indikator ermöglicht die Beurteilung der Arbeitsmarktsituation. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird als ungünstig für den US-Dollar angesehen, während niedrigere Werte als positiv angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Challenger Vereinigte Staaten Stellenabbau y/y (Challenger United Sates Job Cuts y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.