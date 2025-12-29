KalenderKategorien

Challenger Vereinigte Staaten Stellenabbau y/y (Challenger United Sates Job Cuts y/y)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Challenger, Gray & Christmas
Sektor:
Arbeit
Niedrig N/D 178.7%
175.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Challenger Job Cuts y/y spiegelt die Gesamtzahl der Entlassungen wider, die von Arbeitgebern im Laufe des angegebenen Monats im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Der Indikator ermöglicht die Beurteilung der Arbeitsmarktsituation. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird als ungünstig für den US-Dollar angesehen, während niedrigere Werte als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Challenger Vereinigte Staaten Stellenabbau y/y (Challenger United Sates Job Cuts y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
178.7%
175.3%
Okt 2025
175.3%
71.1%
-25.8%
Sep 2025
-25.8%
13.3%
Aug 2025
13.3%
139.8%
Jul 2025
139.8%
-68.3%
-1.6%
Jun 2025
-1.6%
69.2%
47.0%
Mai 2025
47.0%
68.1%
62.7%
Apr 2025
62.7%
125.3%
204.8%
Mär 2025
204.8%
68.6%
103.2%
Feb 2025
103.2%
1.0%
-39.5%
Jan 2025
-39.5%
28.0%
11.4%
Dez 2024
11.4%
30.8%
26.8%
Nov 2024
26.8%
33.4%
50.9%
Okt 2024
50.9%
30.2%
53.4%
Sep 2024
53.4%
22.1%
1.0%
Aug 2024
1.0%
46.8%
9.2%
Jul 2024
9.2%
-131.4%
19.8%
Jun 2024
19.8%
-133.6%
-20.3%
Mai 2024
-20.3%
6.5%
-3.3%
Apr 2024
-3.3%
-47.9%
0.7%
Mär 2024
0.7%
-51.1%
8.8%
Feb 2024
8.8%
-116.3%
-20.0%
Jan 2024
-20.0%
-59.0%
-20.2%
Dez 2023
-20.2%
158.1%
-40.8%
Nov 2023
-40.8%
195.9%
8.8%
Okt 2023
8.8%
58.2%
Sep 2023
58.2%
225.3%
266.9%
Aug 2023
266.9%
-8.2%
Jul 2023
-8.2%
230.0%
25.2%
Jun 2023
25.2%
248.6%
286.7%
Mai 2023
286.7%
227.2%
175.9%
Apr 2023
175.9%
200.2%
319.4%
Mär 2023
319.4%
148.0%
410.1%
Feb 2023
410.1%
94.1%
440.0%
Jan 2023
440.0%
56.4%
129.1%
Dez 2022
129.1%
34.0%
416.5%
Nov 2022
416.5%
12.2%
48.3%
Okt 2022
48.3%
1.9%
67.6%
Sep 2022
67.6%
-9.7%
30.3%
Aug 2022
30.3%
-20.8%
36.3%
Jul 2022
36.3%
-31.5%
58.8%
Jun 2022
58.8%
-40.9%
-15.8%
Mai 2022
-15.8%
-47.2%
6.0%
Apr 2022
6.0%
-53.0%
-30.1%
Mär 2022
-30.1%
-56.7%
-55.9%
Feb 2022
-55.9%
-55.4%
-76.0%
Jan 2022
-76.0%
-60.2%
-75.3%
Dez 2021
-75.3%
-60.6%
-77.0%
Nov 2021
-77.0%
-58.9%
-71.7%
Okt 2021
-71.7%
-53.8%
-84.9%
