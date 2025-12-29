Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Baubeginne m/m (United States Housing Starts m/m)
|Mittel
|N/D
|7.9%
|
-8.5%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Baubeginne m/m spiegeln die Veränderungen in der Zahl der Eigenheimneubauprojekte wider, die im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat begonnen wurden.
Die Daten für den Indikator stammen aus einer Befragung von Entwicklern und Aufsichtsbehörden. Die Stichprobengröße deckt etwa 95% aller Eigenheimbauprojekte im Land ab. Die Daten sind wetter- und saisonbereinigt. Der Indikator wird in der zweiten Dekade eines jeden Monats als Teil des allgemeinen nationalen Bauberichts veröffentlicht. Der Bericht umfasst auch Baubewilligungen und fertiggestellte Projekte.
Das Volumen der Eigenheimneubauten wird selten absolut interpretiert: Der Bau hängt stark von den Wetterbedingungen, der geographischen Lage in der Region und der Jahreszeit ab. Deshalb messen Analysten die Indexveränderung in der Regel über mehrere Monate. Bei der Interpretation der Indikatoren achten die Ökonomen auf die folgenden Referenzpunkte.
- Ein Anstieg der Nachfrage nach neuen Häusern deutet auf das Wachstum der Bevölkerung hin.
- Ein Anstieg des Eigenheimneubaus führt zu einem Anstieg der Beschäftigung in der Bauwirtschaft.
- Ein Anstieg der Nachfrage nach neuen Häusern kann zu einer erhöhten Nachfrage nach anderen Produkten führen, die für neue Hauskäufer benötigt werden, wie z.B. neue Möbel, Geräte, etc. Dies kann die Verbraucheraktivität anregen und die Preisindizes beeinflussen.
- Das Indikatorwachstum kann zu einem Anstieg des Immobilienmarktes führen.
Unter Berücksichtigung des obigen Punktes können sich höhere Werte der Eigenheimbaubeginne positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Baubeginne m/m (United States Housing Starts m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
