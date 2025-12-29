Die Beschäftigungsleistungen (Employment Benefits) q/q zeigen Veränderungen in den Beträgen, die Mitarbeiter von US-Unternehmen zusätzlich zu den Grundlöhnen erhalten haben, im jeweiligen Quartal im Vergleich zum Vorquartal. Der Indikator wird auf der Grundlage einer Umfrage bei den Arbeitgebern berechnet.

Zusammen mit den Löhnen der Beschäftigten wird dieser Indikator in die Berechnung des Beschäftigungskostenindex einbezogen. In dieser Erhebung werden die Sozialleistungen in fünf Kategorien eingeteilt:

Bezahlter Urlaub, z.B. Urlaub, Wochenende, Krankheitsurlaub, persönlicher Jahresurlaub

Boni, wie z.B. Überstunden und Anreize; steigende Koeffizienten, Boni, die nicht direkt mit der Produktion zusammenhängen (wie z.B. das dreizehnte Gehalt oder ein Gewinnbonus).

Versicherungsleistungen: Lebens-, Kranken-, Kurz- und Langzeit-Invaliditätsversicherung

Rentenabzüge und Auszahlungen auf Sparprogramme

Gesetzlich festgelegte Zahlungen, wie Sozialversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung auf Bundes- und Landesebene, Arbeitnehmerentgelt.

Ökonomen interpretieren diesen Indikator sowohl als Teil des Arbeitskostenindex (als Frühindikator der Inflation) als auch separat. Der Indikator selbst ist wertvoll, da er die Struktur der Versicherungs- und Rentenzahlungen widerspiegelt, die es den Versicherungsunternehmen ermöglicht, ihre Aussichten zu bewerten und die Höhe der Verträge anzupassen. Vertreter von Wirtschaftskreisen analysieren Nachzahlungen und nutzen sie als Richtschnur für die Anpassung ihrer eigenen Vergütungskosten.

Generell führt das Wachstum der Sozialleistungen zu einem Anstieg der Endpreise für die im Land hergestellten Produkte und kann daher die Inflation beeinflussen. Das Inflationswachstum wiederum wird als positiv für die Dollarkurse angesehen.

Grafik der letzten Werte: