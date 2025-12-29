Wirtschaftskalender
Federal Reserve System (Fed) Industrieproduktion m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)
|Mittel
|0.1%
|0.0%
|
-0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.2%
|
0.1%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Industrieproduktion (Industrial Production) der Fed m/m spiegelt eine Veränderung des realen Volumens der US-Produktion im jeweiligen Monat gegenüber dem Vormonat wider. Der Index wird relativ zur Basisperiode mit einem Benchmarkniveau von 100% berechnet (derzeit ist es das Jahr 2012).
Die Berechnung der Indikatoren spiegelt die Branchen wider, die dem North American Industry Classification System (NAICS) angehören. NAICS umfasst Produktion, Versorgung, Bergbau, Energie, Bücher und Zeitschriften, etc. Der allgemeine Index besteht aus 299 separaten Datenreihen (nach NAICS-Codes). Alle einzelnen Subindizes werden gewichtet.
Der Indikator wird auf der Grundlage von zwei Arten von Quelldaten berechnet: Produktionsvolumen in physikalischen Einheiten und Daten über die Einbeziehung von Materialien in den Produktionsprozess. Die physischen Produktionsdaten werden von Wirtschaftsverbänden und Regierungsbehörden empfangen. Wenn diese Daten nicht verfügbar sind, wird das Produktionsvolumen auf der Grundlage der von den Beschäftigten in verschiedenen Branchen geleisteten Arbeitsstunden berechnet (diese Daten werden monatlich vom Amt für Arbeitsstatistik (Bureau of Labor Statistics) erhoben).
Die Fed verwendet diesen Index zur Bewertung der Inflation und des verarbeitenden Gewerbes des Landes. Der Indikatorwert kann bei der Prognose des aktuellen BIP helfen.
Ein über den Erwartungen liegender Wert deutet auf ein Wachstum der Produktionstätigkeit hin und kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve System (Fed) Industrieproduktion m/m (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
