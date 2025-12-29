Der Verbraucherpreisindex spiegelt die prozentualen Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Index bewertet einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Haushaltsausgaben ausmachen. Der VPI ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Das VPI-Wachstum kann als positiv für die Kurse des US-Dollars angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, VPI (United States Consumer Price Index (CPI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.