TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes spiegelt eine Differenz zwischen dem Betrag der langfristigen Wertpapiere wider, die von ausländischen Privatinvestoren und Regierungsbehörden gekauft und verkauft wurden. Da höhere als die erwarteten Werte einen erwarteten Investitionszufluss bedeuten, werden sie für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten TIC ausländische Nettokäufe heimischer Schuldverschreibungen & Schatzanweisungen (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.