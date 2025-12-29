KalenderKategorien

Vereinigte Staaten Unternehmensgewinne q/q (United States Corporate Profits q/q)

Vereinigte Staaten
Bureau of Economic Analysis
Geschäft
Corporate Profits (Unternehmensgewinne) q/q spiegeln eine Veränderung der Gewinne wider, die US-Unternehmen aus der laufenden Produktion im angegebenen Quartal im Vergleich zum vorherigen erzielen. Die Bewertung der Unternehmensgewinne ist ein wichtiger Bestandteil der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und der Produktrechnung, die das US Bureau of Economic Analysis erstellt, um Statistiken über die US-Konjunktur zu liefern.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
4.4%
0.3%
0.2%
2 Q 2025
0.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2025 vorl.
2.0%
0.1%
-3.3%
1 Q 2025
-3.3%
-3.6%
-3.6%
1 Q 2025 vorl.
-3.6%
1.5%
5.9%
4 Q 2024
5.9%
-0.2%
-0.4%
3 Q 2024
-0.4%
0.0%
0.0%
3 Q 2024 vorl.
0.0%
3.6%
3.5%
2 Q 2024
3.5%
1.7%
1.7%
2 Q 2024 vorl.
1.7%
-1.8%
-2.7%
1 Q 2024
-2.7%
-1.7%
-1.7%
1 Q 2024 vorl.
-1.7%
-0.4%
3.9%
4 Q 2023
3.9%
-1.5%
4.1%
3 Q 2023
4.1%
4.1%
4.1%
3 Q 2023 vorl.
4.1%
0.5%
0.5%
2 Q 2023
0.5%
1.6%
1.6%
2 Q 2023 vorl.
1.6%
1.3%
-5.9%
1 Q 2023
-5.9%
-6.8%
-6.8%
1 Q 2023 vorl.
-6.8%
-0.9%
-2.7%
4 Q 2022
-2.7%
0.3%
0.8%
3 Q 2022
0.8%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2022 vorl.
-0.2%
7.5%
6.2%
2 Q 2022
6.2%
9.1%
9.1%
2 Q 2022 vorl.
9.1%
-4.5%
-4.9%
1 Q 2022
-4.9%
-4.3%
-4.3%
1 Q 2022 vorl.
-4.3%
1.8%
0.2%
4 Q 2021
0.2%
3.7%
3.4%
3 Q 2021
3.4%
4.2%
4.2%
3 Q 2021 vorl.
4.2%
-17.3%
10.5%
2 Q 2021
10.5%
9.7%
9.7%
2 Q 2021 vorl.
9.7%
-20.9%
4.5%
1 Q 2021
1.7%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2021 vorl.
-0.8%
-25.0%
-3.3%
4 Q 2020
-3.3%
23.9%
27.0%
3 Q 2020
27.0%
27.5%
27.5%
3 Q 2020 vorl.
27.5%
-13.5%
-10.7%
2 Q 2020
-10.7%
-11.8%
-11.8%
2 Q 2020 vorl.
-11.8%
-13.3%
-11.0%
1 Q 2020
-12.4%
-14.2%
-14.2%
1 Q 2020 vorl.
-14.2%
0.7%
2.1%
4 Q 2019
2.1%
0.6%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
1.3%
1.3%
3 Q 2019 vorl.
1.3%
-8.5%
3.7%
2 Q 2019
3.7%
5.1%
5.1%
2 Q 2019 vorl.
5.1%
-3.3%
-4.1%
1 Q 2019
-3.1%
-3.5%
1 Q 2019 vorl.
-3.5%
0.0%
4 Q 2018
0.0%
3.5%
3 Q 2018
3.5%
3.3%
3 Q 2018 vorl.
3.3%
3.0%
12
