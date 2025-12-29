Corporate Profits (Unternehmensgewinne) q/q spiegeln eine Veränderung der Gewinne wider, die US-Unternehmen aus der laufenden Produktion im angegebenen Quartal im Vergleich zum vorherigen erzielen. Die Bewertung der Unternehmensgewinne ist ein wichtiger Bestandteil der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und der Produktrechnung, die das US Bureau of Economic Analysis erstellt, um Statistiken über die US-Konjunktur zu liefern.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Unternehmensgewinne q/q (United States Corporate Profits q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.