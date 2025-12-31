Der Hauspreisindex (HPI) m/m spiegelt die Veränderungen der Eigenheimpreise in den USA im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Der Indikator ist ein gewichteter Index der Wiederverkäufe von Einfamilienhäusern. Es misst durchschnittliche Preisänderungen bei Wiederverkäufen oder Refinanzierungen der gleichen Objekte. Die Berechnung beinhaltet Daten über Hypothekengeschäfte mit wiederverkauften Eigenheimen, die von Fannie Mae und Freddie Mac (den größten Hypothekenagenturen des Landes) abgeschlossen wurden. Nicht berücksichtigt sind Hypotheken auf staatlich finanzierte Immobilien sowie Hypothekargeschäfte auf Eigentumswohnungen, Genossenschaften und Mehrfamilienhäuser. Der Index ist nicht inflationsbereinigt.

Der Einfachheit halber sind die 50 Staaten in neun Regionen unterteilt: Pazifik, Gebirge, Ost-Nord-Zentral, Ost-Süd-Zentral, West-Nord-Zentral, West-Süd-Zentral, Neu-England, Mittlerer Atlantik und Süd-Atlantik. Neben der nationalen Indexveränderung werden für diese neun Divisionen separate Daten veröffentlicht. So ist HPI ein zeitgemäßer und genauer Indikator für die Preisentwicklung auf dem Eigenheimmarkt in verschiedenen geografischen Regionen des Landes, mit der größten Informationsabdeckung. Das ist, warum HPI sich von anderen Wohnungsmarktindikatoren unterscheidet.

Ökonomen analysieren den Indikator, um die Aktivität auf dem Wohnungsmarkt zu bewerten. Es dient auch als Analyseinstrument zur Messung von Veränderungen der Hypothekenzinsen, zur Bewertung der Verfügbarkeit von Häusern in verschiedenen Regionen und zur Beurteilung der allgemeinen Inflation im Land.

