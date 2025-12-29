Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Bauinvestitionen m/m (United States Construction Spending m/m)
|Mittel
|0.2%
|-0.4%
|
0.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.0%
|
0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Bauinvestitionen m/m spiegeln die Veränderungen des Gesamtwertes der in den Vereinigten Staaten im Vergleich zum Vormonat abgeschlossenen Bauarbeiten wider.
Die Indexerhebung umfasst den Neubau von Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie die Sanierung bestehender Gebäude im privaten und öffentlichen Sektor. Die Berechnung beinhaltet die Ausgaben für die folgenden Arten von Projekten:
- Bau von Neubauten und Bauten
- Umbauten, Renovierungen, Rekonstruktionen und größere Umbauten (z.B. die komplette Erneuerung eines Daches)
- Montage von technischen Anlagen (Sanitär, Elektrik, Aufzüge, Klimaanlagen, etc.)
- Vorbereitung und Anordnung des Geländes (Straßen, Parkplätze, Versorgungsanschlüsse, Wasserversorgung, Kaianlagen, Gaspipelines, usw.) .
- Installation von großen Industrieanlagen, die nicht in einem Gebäude untergebracht sind, einschließlich Lagertanks, Kühlsystemen usw.
Die Berechnung berücksichtigt die Kosten für Baumaterialien und Arbeitskosten, für Architektur- und Ingenieurarbeiten, Gemeinkosten, Zinsen, während der Bauarbeiten gezahlte Steuern und den Gewinn des Auftragnehmers.
Bauprojekte beinhalten nicht die Wartung und Reparatur bestehender Gebäude, Kosten für Produktionsausrüstung und -möbel, Brunnenbohrungen, Grundstückserwerb.
Der Indikator hat aufgrund der hohen Volatilität (saisonale Schwankungen, Witterungseinflüsse etc.) einen minimalen direkten Einfluss auf die Dollarkurse. Ökonomen verwenden es für kurzfristige Prognosen des BIP, da Bauinvestitionen in die Berechnung des BIP einbezogen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Bauinvestitionen m/m (United States Construction Spending m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites