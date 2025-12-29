Die Bauinvestitionen m/m spiegeln die Veränderungen des Gesamtwertes der in den Vereinigten Staaten im Vergleich zum Vormonat abgeschlossenen Bauarbeiten wider.

Die Indexerhebung umfasst den Neubau von Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie die Sanierung bestehender Gebäude im privaten und öffentlichen Sektor. Die Berechnung beinhaltet die Ausgaben für die folgenden Arten von Projekten:

Bau von Neubauten und Bauten

Umbauten, Renovierungen, Rekonstruktionen und größere Umbauten (z.B. die komplette Erneuerung eines Daches)

Montage von technischen Anlagen (Sanitär, Elektrik, Aufzüge, Klimaanlagen, etc.)

Vorbereitung und Anordnung des Geländes (Straßen, Parkplätze, Versorgungsanschlüsse, Wasserversorgung, Kaianlagen, Gaspipelines, usw.)

. Installation von großen Industrieanlagen, die nicht in einem Gebäude untergebracht sind, einschließlich Lagertanks, Kühlsystemen usw.

Die Berechnung berücksichtigt die Kosten für Baumaterialien und Arbeitskosten, für Architektur- und Ingenieurarbeiten, Gemeinkosten, Zinsen, während der Bauarbeiten gezahlte Steuern und den Gewinn des Auftragnehmers.

Bauprojekte beinhalten nicht die Wartung und Reparatur bestehender Gebäude, Kosten für Produktionsausrüstung und -möbel, Brunnenbohrungen, Grundstückserwerb.

Der Indikator hat aufgrund der hohen Volatilität (saisonale Schwankungen, Witterungseinflüsse etc.) einen minimalen direkten Einfluss auf die Dollarkurse. Ökonomen verwenden es für kurzfristige Prognosen des BIP, da Bauinvestitionen in die Berechnung des BIP einbezogen werden.

Grafik der letzten Werte: