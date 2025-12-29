Wirtschaftskalender
Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Herstellerindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)
|Hoch
|-10.2
|3.6
|
-1.7
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Geschäftsklimaindex der Philadelphia Fed (Business Conditions Index) misst die aktuellen Bedingungen des Herstellungssektors in der Zone der Philadelphia Federal Reserve. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware.
Der Index wird auf Basis einer Umfrage unter den wichtigsten Industrieunternehmen der Region erstellt. Neben einer allgemeinen Einschätzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche werden die Führungskräfte gebeten zu beurteilen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben ist. Die Befragten bewerten insbesondere Auftragseingang, Versand, offene Aufträge, Lieferzeiten der Lieferanten, Lagerbestände, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittliche Wochenarbeitszeit.
Die Region, die unter die Zuständigkeit der Philadelphia Federal Reserve Bank fällt, ist eine der wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes, weshalb ihr Geschäftsklimaindex oft von Analysten überwacht wird. Das verarbeitende Gewerbe weist in der Regel einen lebhafteren zyklischen Charakter auf und spiegelt die aktuellen Veränderungen früher als die Wirtschaft im Allgemeinen wider. Der Staat des verarbeitenden Gewerbes ist daher ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.
Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Schätzungen berechnet. Ist der endgültige Indexwert positiv, bedeutet dies, dass sich die Einschätzung der Geschäftslage im Durchschnitt der Region verbessert hat. Werte unter Null deuten auf eine Verschlechterung des Geschäftsklimas im verarbeitenden Gewerbe hin.
Die Dynamik des Geschäftsklimaindex der Fed von Philadelphia kann zu einer unbedeutenden Volatilität der Dollarkurse führen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Herstellerindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
