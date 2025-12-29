KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Herstellerindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Notenbank von Philadelphia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektor:
Geschäft
Hoch -10.2 3.6
-1.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Geschäftsklimaindex der Philadelphia Fed (Business Conditions Index) misst die aktuellen Bedingungen des Herstellungssektors in der Zone der Philadelphia Federal Reserve. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware.

Der Index wird auf Basis einer Umfrage unter den wichtigsten Industrieunternehmen der Region erstellt. Neben einer allgemeinen Einschätzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche werden die Führungskräfte gebeten zu beurteilen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben ist. Die Befragten bewerten insbesondere Auftragseingang, Versand, offene Aufträge, Lieferzeiten der Lieferanten, Lagerbestände, bezahlte Preise, erhaltene Preise, Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittliche Wochenarbeitszeit.

Die Region, die unter die Zuständigkeit der Philadelphia Federal Reserve Bank fällt, ist eine der wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes, weshalb ihr Geschäftsklimaindex oft von Analysten überwacht wird. Das verarbeitende Gewerbe weist in der Regel einen lebhafteren zyklischen Charakter auf und spiegelt die aktuellen Veränderungen früher als die Wirtschaft im Allgemeinen wider. Der Staat des verarbeitenden Gewerbes ist daher ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.

Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Schätzungen berechnet. Ist der endgültige Indexwert positiv, bedeutet dies, dass sich die Einschätzung der Geschäftslage im Durchschnitt der Region verbessert hat. Werte unter Null deuten auf eine Verschlechterung des Geschäftsklimas im verarbeitenden Gewerbe hin.

Die Dynamik des Geschäftsklimaindex der Fed von Philadelphia kann zu einer unbedeutenden Volatilität der Dollarkurse führen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, Herstellerindex (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
-10.2
3.6
-1.7
Nov 2025
-1.7
3.9
-12.8
Okt 2025
-12.8
4.8
23.2
Sep 2025
23.2
3.7
-0.3
Aug 2025
-0.3
3.7
15.9
Jul 2025
15.9
3.4
-4.0
Jun 2025
-4.0
5.1
-4.0
Mai 2025
-4.0
6.9
-26.4
Apr 2025
-26.4
7.2
12.5
Mär 2025
12.5
34.6
18.1
Feb 2025
18.1
28.1
44.3
Jan 2025
44.3
1.0
-10.9
Dez 2024
-16.4
6.4
-5.5
Nov 2024
-5.5
7.1
10.3
Okt 2024
10.3
6.7
1.7
Sep 2024
1.7
6.9
-7.0
Aug 2024
-7.0
4.6
13.9
Jul 2024
13.9
-6.7
1.3
Jun 2024
1.3
9.8
4.5
Mai 2024
4.5
1.3
15.5
Apr 2024
15.5
-0.7
3.2
Mär 2024
3.2
2.0
5.2
Feb 2024
5.2
-10.3
-10.6
Jan 2024
-10.6
-14.5
-12.8
Dez 2023
-10.5
-2.1
-5.9
Nov 2023
-5.9
-4.8
-9.0
Okt 2023
-9.0
-6.7
-13.5
Sep 2023
-13.5
-11.8
12.0
Aug 2023
12.0
-16.7
-13.5
Jul 2023
-13.5
-18.3
-13.7
Jun 2023
-13.7
-19.4
-10.4
Mai 2023
-10.4
-18.0
-31.3
Apr 2023
-31.3
-15.4
-23.2
Mär 2023
-23.2
-14.0
-24.3
Feb 2023
-24.3
-12.9
-8.9
Jan 2023
-8.9
-13.1
-13.7
Dez 2022
-13.8
-11.3
-19.4
Nov 2022
-19.4
-7.6
-8.7
Okt 2022
-8.7
-4.0
-9.9
Sep 2022
-9.9
1.0
6.2
Aug 2022
6.2
11.8
-12.3
Jul 2022
-12.3
16.1
-3.3
Jun 2022
-3.3
19.2
2.6
Mai 2022
2.6
22.2
17.6
Apr 2022
17.6
23.1
27.4
Mär 2022
27.4
23.6
16.0
Feb 2022
16.0
24.4
23.2
Jan 2022
23.2
25.2
15.4
Dez 2021
15.4
27.0
39.0
Nov 2021
39.0
27.8
23.8
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen