Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, JOLTS Stellenangebote (United States JOLTS Job Openings)
|Hoch
|7.670 M
|7.378 M
|
7.658 M
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|7.381 M
|
7.670 M
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
JOLTS Stellenangebote ist ein monatlicher Bericht über offene Stellen des Handels, der Industrie und in Büros in den USA. Die Berechnung berücksichtigt alle offenen Stellen, die am letzten Werktag eines Monats noch offen sind.
Der Indikator ist im JOLTS-Bericht (Job Openings and Labor Turnover Survey) enthalten, der auf einer Arbeitgeberumfrage basiert. Im Fragebogen beschreiben die Arbeitgeber die Beschäftigung in ihren Unternehmen, die Anzahl der offenen Stellen, die Einstellung und Entlassung. Diese Daten werden verarbeitet und in den monatlich erscheinenden Bericht aufgenommen, der auch separate Daten zu verschiedenen Regionen und Branchen enthält.
Die Stichprobe umfasst rund 16.000 US-Unternehmen aus allen 50 Bundesstaaten und dem District of Columbia. Sie repräsentieren die meisten Sektoren der amerikanischen Wirtschaft, wie Einzelhandel, Industrie, Baugewerbe, Bergbau, Transport, IT, Finanzdienstleistungen, Bildung, Medizin, etc.
JOLTS-Daten sind ein Maß für das Defizit oder das Überangebot an Arbeitskräften auf nationaler Ebene. Vor Erscheinen dieses Berichts gab es in den USA keine Anzeichen für eine unbefriedigte Nachfrage nach Arbeitskräften.
Ökonomen nutzen den Bericht zur Analyse des nationalen Arbeitsmarktes und zur Charakterisierung von Konjunkturzyklen. Ein Anstieg der Leerstände charakterisiert die Wirtschaft einerseits positiv, aber wenn Arbeitslosigkeit weiter wächst, ist dies ein Zeichen für ein Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt und Mangel an qualifiziertem Personal. Die langfristige Beobachtung des Verhältnisses zwischen offenen Stellen und deren Erfüllung dient der Anpassung von Bildungs- und Ausbildungsprogrammen auf Regierungsebene.
Generell ist ein Anstieg des Leerstandes für den US-Dollar positiv zu werten.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, JOLTS Stellenangebote (United States JOLTS Job Openings)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
