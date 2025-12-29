KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, JOLTS Stellenangebote (United States JOLTS Job Openings)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Arbeit
Hoch 7.670 M
7.658 M
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
7.381 M
7.670 M
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
JOLTS Stellenangebote ist ein monatlicher Bericht über offene Stellen des Handels, der Industrie und in Büros in den USA. Die Berechnung berücksichtigt alle offenen Stellen, die am letzten Werktag eines Monats noch offen sind.

Der Indikator ist im JOLTS-Bericht (Job Openings and Labor Turnover Survey) enthalten, der auf einer Arbeitgeberumfrage basiert. Im Fragebogen beschreiben die Arbeitgeber die Beschäftigung in ihren Unternehmen, die Anzahl der offenen Stellen, die Einstellung und Entlassung. Diese Daten werden verarbeitet und in den monatlich erscheinenden Bericht aufgenommen, der auch separate Daten zu verschiedenen Regionen und Branchen enthält.

Die Stichprobe umfasst rund 16.000 US-Unternehmen aus allen 50 Bundesstaaten und dem District of Columbia. Sie repräsentieren die meisten Sektoren der amerikanischen Wirtschaft, wie Einzelhandel, Industrie, Baugewerbe, Bergbau, Transport, IT, Finanzdienstleistungen, Bildung, Medizin, etc.

JOLTS-Daten sind ein Maß für das Defizit oder das Überangebot an Arbeitskräften auf nationaler Ebene. Vor Erscheinen dieses Berichts gab es in den USA keine Anzeichen für eine unbefriedigte Nachfrage nach Arbeitskräften.

Ökonomen nutzen den Bericht zur Analyse des nationalen Arbeitsmarktes und zur Charakterisierung von Konjunkturzyklen. Ein Anstieg der Leerstände charakterisiert die Wirtschaft einerseits positiv, aber wenn Arbeitslosigkeit weiter wächst, ist dies ein Zeichen für ein Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt und Mangel an qualifiziertem Personal. Die langfristige Beobachtung des Verhältnisses zwischen offenen Stellen und deren Erfüllung dient der Anpassung von Bildungs- und Ausbildungsprogrammen auf Regierungsebene.

Generell ist ein Anstieg des Leerstandes für den US-Dollar positiv zu werten.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, JOLTS Stellenangebote (United States JOLTS Job Openings)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
7.670 M
7.378 M
7.658 M
Sep 2025
7.658 M
7.615 M
Aug 2025
7.227 M
7.326 M
7.181 M
Jul 2025
7.181 M
7.412 M
7.357 M
Jun 2025
7.437 M
7.441 M
7.712 M
Mai 2025
7.769 M
7.102 M
7.395 M
Apr 2025
7.391 M
7.167 M
7.200 M
Mär 2025
7.192 M
7.476 M
7.480 M
Feb 2025
7.568 M
7.241 M
7.762 M
Jan 2025
7.740 M
7.279 M
7.508 M
Dez 2024
7.600 M
7.603 M
8.156 M
Nov 2024
8.098 M
7.380 M
7.839 M
Okt 2024
7.744 M
7.492 M
7.372 M
Sep 2024
7.443 M
7.688 M
7.861 M
Aug 2024
8.040 M
7.721 M
7.711 M
Jul 2024
7.673 M
7.876 M
7.910 M
Jun 2024
8.184 M
7.979 M
8.230 M
Mai 2024
8.140 M
8.091 M
7.919 M
Apr 2024
8.059 M
8.231 M
8.355 M
Mär 2024
8.488 M
8.351 M
8.813 M
Feb 2024
8.756 M
8.410 M
8.748 M
Jan 2024
8.863 M
8.511 M
8.889 M
Dez 2023
9.026 M
8.658 M
8.925 M
Nov 2023
8.790 M
9.048 M
8.852 M
Okt 2023
8.733 M
9.286 M
9.350 M
Sep 2023
9.553 M
8.977 M
9.497 M
Aug 2023
9.610 M
9.272 M
8.920 M
Jul 2023
8.827 M
9.793 M
9.165 M
Jun 2023
9.582 M
10.063 M
9.616 M
Mai 2023
9.824 M
9.954 M
10.320 M
Apr 2023
10.103 M
9.283 M
9.745 M
Mär 2023
9.590 M
-1.811 M
9.974 M
Feb 2023
9.931 M
0.783 M
10.563 M
Jan 2023
10.824 M
11.174 M
11.234 M
Dez 2022
11.012 M
10.590 M
10.440 M
Nov 2022
10.458 M
10.442 M
10.512 M
Okt 2022
10.334 M
10.349 M
10.687 M
Sep 2022
10.717 M
10.127 M
10.280 M
Aug 2022
10.053 M
10.780 M
11.170 M
Jul 2022
11.239 M
10.646 M
11.040 M
Jun 2022
10.698 M
11.401 M
11.303 M
Mai 2022
11.254 M
11.768 M
11.681 M
Apr 2022
11.400 M
11.768 M
11.855 M
Mär 2022
11.549 M
11.587 M
11.344 M
Feb 2022
11.266 M
11.258 M
11.283 M
Jan 2022
11.263 M
10.673 M
11.448 M
Dez 2021
10.925 M
10.470 M
10.775 M
Nov 2021
10.562 M
10.553 M
11.091 M
Okt 2021
11.033 M
10.155 M
10.602 M
Sep 2021
10.438 M
10.765 M
10.629 M
