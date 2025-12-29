KalenderKategorien

NFIB Vereinigte Staaten Konjunkturoptimismus der Kleinbetriebe (NFIB United States Small Business Optimism)

Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
National Federation of Independent Business
Geschäft
Der NFIB Small Business Optimism ist ein Zusammenschluss von 10 saisonbereinigten Komponenten, die die wirtschaftliche Situation der US-Kleinunternehmen widerspiegeln. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "NFIB Vereinigte Staaten Konjunkturoptimismus der Kleinbetriebe (NFIB United States Small Business Optimism)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Nov 2025
99.0
97.3
98.2
Okt 2025
98.2
95.7
98.8
Sep 2025
98.8
102.0
100.8
Aug 2025
100.8
109.5
100.3
Jul 2025
100.3
95.0
98.6
Jun 2025
98.6
102.8
98.8
Mai 2025
98.8
92.9
95.8
Apr 2025
95.8
97.0
97.4
Mär 2025
97.4
99.9
100.7
Feb 2025
100.7
98.8
102.8
Jan 2025
102.8
106.9
105.1
Dez 2024
105.1
104.9
101.7
Nov 2024
101.7
93.7
93.7
Okt 2024
93.7
90.4
91.5
Sep 2024
91.5
91.6
91.2
Aug 2024
91.2
93.6
93.7
Jul 2024
93.7
91.4
91.5
Jun 2024
91.5
90.5
Mai 2024
90.5
89.7
Apr 2024
89.7
88.5
Mär 2024
88.5
89.4
Feb 2024
89.4
89.9
Jan 2024
89.9
91.9
Dez 2023
91.9
90.6
Nov 2023
90.6
90.7
Okt 2023
90.7
90.8
Sep 2023
90.8
91.3
Aug 2023
91.3
91.9
Jul 2023
91.9
91.0
Jun 2023
91.0
89.4
Mai 2023
89.4
89.0
Apr 2023
89.0
90.1
Mär 2023
90.1
90.9
Feb 2023
90.9
90.3
Jan 2023
90.3
89.8
Dez 2022
89.8
91.9
Nov 2022
91.9
91.3
Okt 2022
91.3
92.1
Sep 2022
92.1
91.8
Aug 2022
91.8
89.9
Jul 2022
89.9
89.5
Jun 2022
89.5
93.1
Mai 2022
93.1
93.2
Apr 2022
93.2
93.2
Mär 2022
93.2
95.7
Feb 2022
95.7
97.1
Jan 2022
97.1
98.9
Dez 2021
98.9
98.4
Nov 2021
98.4
98.2
Okt 2021
98.2
99.1
