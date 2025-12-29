Der NFIB Small Business Optimism ist ein Zusammenschluss von 10 saisonbereinigten Komponenten, die die wirtschaftliche Situation der US-Kleinunternehmen widerspiegeln. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "NFIB Vereinigte Staaten Konjunkturoptimismus der Kleinbetriebe (NFIB United States Small Business Optimism)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.