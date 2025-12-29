Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten 5-jährige inflationssichere Staatsanleihen (TIPS) Auktion (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
|Mittel
|1.433%
|
1.182%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
1.433%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Auktion der 5-Jahres-TIPS stellt den prozentualen Ertrag von inflationssicheren Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 5 Jahren dar. Die Differenz zwischen der Rendite von TIPS und der von standardmäßigen Staatsanleihen gilt als Indikator für die Prognose der Anleger über das Inflationsniveau.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten 5-jährige inflationssichere Staatsanleihen (TIPS) Auktion (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)".
