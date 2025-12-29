KalenderKategorien

Vereinigte Staaten 5-jährige inflationssichere Staatsanleihen (TIPS) Auktion (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
U.S. Finanzministerium (United States Department of the Treasury)
Sektor:
Markt
Mittel 1.433%
1.182%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
1.433%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Auktion der 5-Jahres-TIPS stellt den prozentualen Ertrag von inflationssicheren Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 5 Jahren dar. Die Differenz zwischen der Rendite von TIPS und der von standardmäßigen Staatsanleihen gilt als Indikator für die Prognose der Anleger über das Inflationsniveau.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten 5-jährige inflationssichere Staatsanleihen (TIPS) Auktion (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
1.433%
1.182%
1.182%
1.650%
1.650%
1.702%
1.702%
2.121%
2.121%
1.670%
1.670%
2.050%
2.050%
2.242%
2.242%
1.710%
1.710%
2.440%
2.440%
1.832%
1.832%
1.320%
1.320%
1.504%
1.504%
1.732%
1.732%
0.362%
0.362%
-0.340%
-0.340%
-1.508%
-1.508%
-1.685%
-1.685%
-1.416%
-1.416%
-1.631%
-1.631%
-1.575%
-1.575%
-1.320%
-1.320%
-0.951%
-0.951%
-0.766%
-0.766%
-0.320%
-0.320%
0.020%
0.020%
0.054%
0.054%
0.152%
0.152%
0.515%
0.515%
1.129%
1.129%
0.724%
0.724%
0.631%
0.631%
0.370%
0.370%
0.117%
0.117%
-0.049%
-0.049%
0.120%
0.120%
-0.209%
-0.209%
-0.195%
-0.195%
0.472%
0.472%
0.305%
0.305%
-0.335%
-0.335%
0.395%
0.395%
-0.281%
-0.281%
-0.213%
-0.213%
