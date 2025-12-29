Der BIP-Preisindex q/q zeigt die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen des BIP Berechnung in einem Quartal gegenüber dem Vorquartal.

Dies ist ein Indikator für die Inflation, der es erlaubt, die Abhängigkeit des BIP von der Veränderung der Preise im laufenden Zeitraum zu beurteilen. Die Inflationsbereinigung in der BIP-Berechnung ermöglicht eine korrekte Schätzung der realen Veränderungen in der Produktion von Waren und Dienstleistungen. Ohne diesen Index können die Werte der aktuellen und der Vorperiode nicht korrekt verglichen werden.

Der Index wird berechnet als das Verhältnis des nominalen BIP (ausgedrückt in den Marktpreisen des laufenden Jahres) zum realen BIP (im Basisjahr 2009) multipliziert mit 100.

Der BIP-Preisindex unterscheidet sich von anderen bekannten Indizes, die die Inflationsrate widerspiegeln (z.B. CPI) in den folgenden Punkten:

Der BIP-Preisindex enthält neben den Konsumausgaben auch die Investitionen des Staates und der Unternehmen.

Der CPI wird auf der Grundlage eines statischen Verbraucherkorbs des Basisjahres berechnet, während der BIP-Preisindex nicht an eine feste Liste von Industriegütern und Dienstleistungen gebunden ist. Stattdessen berücksichtigt es alles, was im Land während des gegebenen Zeitraums produziert wurde. Änderungen in der Verbrauchsstruktur oder das Entstehen neuer Positionen werden automatisch in der Indexberechnung berücksichtigt.

Im Vergleich zum VPI berücksichtigt der BIP-Preisindex keine Preisänderungen für importierte Waren.

Im Gegensatz zu den monatlichen Preisindizes wird der BIP-Preisindex vierteljährlich berechnet.

Das Wachstum des BIP-Preisindex deutet in der Regel auf einen Anstieg der Inflation hin. Dies kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: