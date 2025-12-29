Kansas City Fed Index der Produktion der Hersteller spiegelt die Ergebnisse einer Umfrage unter etwa 300 produzierenden Unternehmen im zehnten Fed-Distrikt wider und ermöglicht die Bewertung des verarbeitenden Gewerbes des Staates. Ein über den Erwartungen liegender Wert ist ein Indikator für eine starke wirtschaftliche Entwicklung und wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Kansas City, Produktion der Hersteller (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.