Das FOMC Statement wird acht mal im Jahr veröffentlicht. Er enthält die Zusammenfassung der Sitzung des Bundesausschusses für den Offenen Markt (FOMC). Die Erklärung fasst die Entscheidung der Fed über die kurzfristigen Zinsen und Ziele für die Geldpolitik zur Erreichung des Inflationsziels zusammen.

In der Stellungnahme werden die wichtigsten Gründe genannt, warum das FMOC so entschieden hat. Die Erklärung charakterisiert kurz die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Landes: Haupttendenzen bei den Konsumausgaben, den Wachstumsraten des Arbeitsmarktes und der Arbeitslosigkeit, den Unternehmensinvestitionen, dem Konsum- und Geschäftsklima. Sie enthält auch eine kurze Beschreibung des Inflationsprozesses.

Nach den allgemeinen Informationen werden der kurze Ausblick der Fed und die Schätzung der wichtigsten Wirtschaftszinsen in der Erklärung gegeben. In Übereinstimmung mit all dem verkündet der Sprecher der Zinsentscheid der Fed und die grundlegenden geldpolitischen Ziele.

Die Erklärung des FOMC wird von Analysten und Marktteilnehmern genau beobachtet. Auch wenn die aktuelle Sitzung nicht zu einer Zinsänderung geführt hat, versuchen Experten, Hinweise für die weitere Entwicklung der Situation zu finden. Wenn die Erklärung Trends zu einer kurzfristigen Änderung der Finanzpolitik andeutet, kann dies zu einer kurzfristigen Volatilität der Dollarkurse führen. Hinweise auf eine mögliche Zinserhöhung und Straffung der Geldpolitik können sich positiv auf die Dollarkurse auswirken. Im Gegenteil, eine erwartete Lockerung der Geldpolitik und Zinssenkungen könnten den US-Dollar schwächen.