Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten,Eigenbedarfsausgaben (PCE) Preisindex q/q (United States Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)
|Niedrig
|2.8%
|
2.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der PCE Price Index q/q zeigt die Entwicklung der Preise für einen festen Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen, die US-Bürger im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorquartal gekauft haben. Dieser Indikator wird auch "PCE-Deflator" genannt. Er berücksichtigt die tatsächlichen und die kalkulatorischen Ausgaben der Haushalte für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie für Dienstleistungen.
Der Index wird auf Basis des Jahres 2009 bewertet.
Der PCE-Index wird in die US-Inflationsmessung einbezogen, da sein Wachstum in der Regel mit einem Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen einhergeht.
Im Vergleich zu einem anderen US-Verbraucherpreisindikator CPI verwendet die US-Notenbank bevorzugt den PCE zur Analyse der Wirtschaftslage. Denn die PCE-Berechnungsformel erlaubt die Berücksichtigung des Einflusses kurzfristiger Änderungen des Verbraucherverhaltens und die Anpassung des Warenkorbs, während die Zusammensetzung des Warenkorbs der Verbraucher und die Gewichte seiner Elemente im CPI nur alle zwei Jahre überarbeitet werden. Daher bietet der PCE eine umfassendere Inflationseinschätzung. Das Indexwachstum kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten,Eigenbedarfsausgaben (PCE) Preisindex q/q (United States Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites