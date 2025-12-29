Der Eigenheimmarktindex NAHB wird der "National Association of Home Builders" (Vereinigung der Hausbauer) der USA ermittelt. Ungefähr 80% der neuen Eigenheime werden von Mitgliedern dieser Vereinigung gebaut. Er basiert auf einer monatlichen Befragung von 140 000 Mitgliedern der Vereinigung. Die Umfrage lässt die Befragten, die Marktbedingungen für den Verkauf neuer Immobilien im Augenblick und in den nächsten sechs Monaten zu bewerten, aber auch das Kaufinteresse für Neubauten.

Die ersten beiden Serien werden mit gut, fair und schlecht bewertet. Das Kaufinteresse wird als hoch/sehr hoch, durchschnittlich, niedrig/sehr niedrig eingestuft. Basierend auf den Umfrageergebnissen werden drei verschiedene Schwankungsindizes nach folgender Formel berechnet: (% positive Schätzungen - % negative Schätzungen + 100)/2. Dann wird jeder Index um saisonale Schwankungen bereinigt, da der Wohnungsmarkt auf saisonale Schwankungen reagiert. NAHB verwendet Mittelwerte dieser Reihen zur Berechnung des gesamten HMI.

Der Index korreliert eng mit dem Index der Baubeginne.

HMI kann zwischen 0 und 100 liegen. Werte über 50 bedeuten, dass die meisten Verbandsmitglieder die Verkaufsbedingungen als günstig einschätzen. Der Index charakterisiert die Absicht der Hauskäufer, so dass er wertvolle Informationen über den kurzfristigen Zustand des US-Wohnungsmarktes liefern kann. Ökonomen beobachten den Index genau, um die Aussichten des Wohnungssektors der USA beurteilen zu können. Eine starke oder unerwartete Veränderung der Indikatorwerte kann zu einer geringen kurzfristigen Volatilität des Dollars führen.

