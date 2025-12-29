KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

NAHB Vereinigte Staaten, Immobilienmarktindex (NAHB United States Housing Market Index)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Nationalverband der Hausbauer (National Association of Home Builders)
Sektor:
Bau
Niedrig 39 39
38
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Eigenheimmarktindex NAHB wird der "National Association of Home Builders" (Vereinigung der Hausbauer) der USA ermittelt. Ungefähr 80% der neuen Eigenheime werden von Mitgliedern dieser Vereinigung gebaut. Er basiert auf einer monatlichen Befragung von 140 000 Mitgliedern der Vereinigung. Die Umfrage lässt die Befragten, die Marktbedingungen für den Verkauf neuer Immobilien im Augenblick und in den nächsten sechs Monaten zu bewerten, aber auch das Kaufinteresse für Neubauten.

Die ersten beiden Serien werden mit gut, fair und schlecht bewertet. Das Kaufinteresse wird als hoch/sehr hoch, durchschnittlich, niedrig/sehr niedrig eingestuft. Basierend auf den Umfrageergebnissen werden drei verschiedene Schwankungsindizes nach folgender Formel berechnet: (% positive Schätzungen - % negative Schätzungen + 100)/2. Dann wird jeder Index um saisonale Schwankungen bereinigt, da der Wohnungsmarkt auf saisonale Schwankungen reagiert. NAHB verwendet Mittelwerte dieser Reihen zur Berechnung des gesamten HMI.

Der Index korreliert eng mit dem Index der Baubeginne.

HMI kann zwischen 0 und 100 liegen. Werte über 50 bedeuten, dass die meisten Verbandsmitglieder die Verkaufsbedingungen als günstig einschätzen. Der Index charakterisiert die Absicht der Hauskäufer, so dass er wertvolle Informationen über den kurzfristigen Zustand des US-Wohnungsmarktes liefern kann. Ökonomen beobachten den Index genau, um die Aussichten des Wohnungssektors der USA beurteilen zu können. Eine starke oder unerwartete Veränderung der Indikatorwerte kann zu einer geringen kurzfristigen Volatilität des Dollars führen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "NAHB Vereinigte Staaten, Immobilienmarktindex (NAHB United States Housing Market Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
39
39
38
Nov 2025
38
36
37
Okt 2025
37
32
32
Sep 2025
32
33
32
Aug 2025
32
32
33
Jul 2025
33
30
32
Jun 2025
32
34
34
Mai 2025
34
41
40
Apr 2025
40
37
39
Mär 2025
39
40
42
Feb 2025
42
45
47
Jan 2025
47
49
46
Dez 2024
46
48
46
Nov 2024
46
43
43
Okt 2024
43
42
41
Sep 2024
41
42
39
Aug 2024
39
35
41
Jul 2024
42
47
43
Jun 2024
43
39
45
Mai 2024
45
46
51
Apr 2024
51
57
51
Mär 2024
51
45
48
Feb 2024
48
50
44
Jan 2024
44
42
37
Dez 2023
37
37
34
Nov 2023
34
43
40
Okt 2023
40
48
44
Sep 2023
45
53
50
Aug 2023
50
56
56
Jul 2023
56
53
55
Jun 2023
55
48
50
Mai 2023
50
45
45
Apr 2023
45
43
44
Mär 2023
44
39
42
Feb 2023
42
33
35
Jan 2023
35
32
31
Dez 2022
31
36
33
Nov 2022
33
42
38
Okt 2022
38
48
46
Sep 2022
46
52
49
Aug 2022
49
61
55
Jul 2022
55
68
67
Jun 2022
67
79
69
Mai 2022
69
79
77
Apr 2022
77
81
79
Mär 2022
79
83
81
Feb 2022
82
84
83
Jan 2022
83
84
84
Dez 2021
84
82
83
Nov 2021
83
79
80
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen