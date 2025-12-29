Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Auftragseingänge m/m (United States Factory Orders m/m)
|Mittel
|1.3%
|2.5%
|
-1.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-1.2%
|
1.3%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Indikator Fabrikaufträge m/m zeigt die Entwicklung des Auftragseingangs für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter bei US-Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat.
Alle neuen Aufträge für Industriegüter werden in die Berechnung einbezogen. Hier ist ein Auftrag eine Nachricht der Absicht, Waren mit sofortiger oder zukünftiger Lieferung zu kaufen. In der Statistik sind nur die Aufträge enthalten, die durch obligatorische Rechtsdokumente (Verträge, Briefe, Schecks usw.) bestätigt wurden. Stornierte Aufträge werden nicht in den Bericht aufgenommen.
Die Daten für die Verarbeitung stammen aus der Befragung von Industrieunternehmen mit monatlichen Lieferungen von 500 Millionen Dollar und mehr. Um die Repräsentativität der Stichprobe zu erhöhen, umfasst die Erhebung jedoch auch sorgfältig ausgewählte kleinere Unternehmen.
Der Indikator ist in dem so genannten M3-Bericht enthalten, der die Aktivität im amerikanischen Industriesektor charakterisiert. Neben der Anzahl der Aufträge wird auch die Anzahl der Warenlieferungen berücksichtigt. M3 wird für kurzfristige Vorhersagen der Produktionstätigkeit verwendet.
Das Wachstum der Auftragslage ist ein indirektes Merkmal der Konsumnachfrage nach Industriegütern. Es ermöglicht die Vorhersage eines Anstiegs der Produktionstätigkeit in naher Zukunft. Dies kann sich positiv auf die Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Auftragseingänge m/m (United States Factory Orders m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
