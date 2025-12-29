Wirtschaftskalender
Federal Reserve System (Fed) Auslastungsrate (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
|Niedrig
|76.0%
|76.0%
|
76.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|75.4%
|
76.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Kapazitätsauslastung (Capacity Utilization) der Fed zeigt den prozentualen Anteil der Auslastung in den US-Unternehmen. Die Indexberechnung umfasst 89 Sektoren des verarbeitenden Gewerbes, des Bergbaus und der Energiewirtschaft.
Der Industriesektor stellt den größeren Anteil der Veränderungen in der nationalen Produktion. Detaillierte Daten über den Sektor Staat helfen daher, strukturelle Veränderungen in der Volkswirtschaft zu erkennen und Vorhersagen über deren zukünftige Entwicklung zu treffen.
Die Kapazitätsauslastung errechnet sich aus dem Verhältnis von Leistung zum Leistungsindex (dem maximalen Produktionsniveau, das vom Unternehmen eingehalten werden kann). Leistungsindizes werden für alle Branchen berechnet. Die Daten für die Berechnung werden monatlich von staatlichen Stellen (Energy Information Administration, Census Bureau, etc.) erhoben.
Ökonomen interpretieren den Kapazitätsauslastungsindex üblicherweise zusammen mit dem Index der Industrieproduktion. Es zeigt, wie effizient Unternehmen Geräte, Technologien und Arbeitskräfte einsetzen und auf die Produktionstätigkeit im Land hinweisen. Der Auslastungsgrad von über 82% deutet auf eine Produktionssteigerung hin, die es Ihnen ermöglicht, das Preiswachstum oder Lieferengpässe in naher Zukunft zu prognostizieren.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve System (Fed) Auslastungsrate (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
