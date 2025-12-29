Die Kapazitätsauslastung (Capacity Utilization) der Fed zeigt den prozentualen Anteil der Auslastung in den US-Unternehmen. Die Indexberechnung umfasst 89 Sektoren des verarbeitenden Gewerbes, des Bergbaus und der Energiewirtschaft.

Der Industriesektor stellt den größeren Anteil der Veränderungen in der nationalen Produktion. Detaillierte Daten über den Sektor Staat helfen daher, strukturelle Veränderungen in der Volkswirtschaft zu erkennen und Vorhersagen über deren zukünftige Entwicklung zu treffen.

Die Kapazitätsauslastung errechnet sich aus dem Verhältnis von Leistung zum Leistungsindex (dem maximalen Produktionsniveau, das vom Unternehmen eingehalten werden kann). Leistungsindizes werden für alle Branchen berechnet. Die Daten für die Berechnung werden monatlich von staatlichen Stellen (Energy Information Administration, Census Bureau, etc.) erhoben.

Ökonomen interpretieren den Kapazitätsauslastungsindex üblicherweise zusammen mit dem Index der Industrieproduktion. Es zeigt, wie effizient Unternehmen Geräte, Technologien und Arbeitskräfte einsetzen und auf die Produktionstätigkeit im Land hinweisen. Der Auslastungsgrad von über 82% deutet auf eine Produktionssteigerung hin, die es Ihnen ermöglicht, das Preiswachstum oder Lieferengpässe in naher Zukunft zu prognostizieren.

Grafik der letzten Werte: