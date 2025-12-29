KalenderKategorien

Federal Reserve System (Fed) Auslastungsrate (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Verwaltungsrat der Notenbank (Board of Governors of Federal Reserve System)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 76.0% 76.0%
76.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
75.4%
76.0%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Kapazitätsauslastung (Capacity Utilization) der Fed zeigt den prozentualen Anteil der Auslastung in den US-Unternehmen. Die Indexberechnung umfasst 89 Sektoren des verarbeitenden Gewerbes, des Bergbaus und der Energiewirtschaft.

Der Industriesektor stellt den größeren Anteil der Veränderungen in der nationalen Produktion. Detaillierte Daten über den Sektor Staat helfen daher, strukturelle Veränderungen in der Volkswirtschaft zu erkennen und Vorhersagen über deren zukünftige Entwicklung zu treffen.

Die Kapazitätsauslastung errechnet sich aus dem Verhältnis von Leistung zum Leistungsindex (dem maximalen Produktionsniveau, das vom Unternehmen eingehalten werden kann). Leistungsindizes werden für alle Branchen berechnet. Die Daten für die Berechnung werden monatlich von staatlichen Stellen (Energy Information Administration, Census Bureau, etc.) erhoben.

Ökonomen interpretieren den Kapazitätsauslastungsindex üblicherweise zusammen mit dem Index der Industrieproduktion. Es zeigt, wie effizient Unternehmen Geräte, Technologien und Arbeitskräfte einsetzen und auf die Produktionstätigkeit im Land hinweisen. Der Auslastungsgrad von über 82% deutet auf eine Produktionssteigerung hin, die es Ihnen ermöglicht, das Preiswachstum oder Lieferengpässe in naher Zukunft zu prognostizieren.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
76.0%
76.0%
76.1%
Sep 2025
75.9%
77.5%
75.9%
Aug 2025
77.4%
77.7%
77.4%
Jul 2025
77.5%
77.2%
77.7%
Jun 2025
77.6%
77.1%
77.5%
Mai 2025
77.4%
77.6%
77.7%
Apr 2025
77.7%
78.1%
77.8%
Mär 2025
77.8%
78.4%
78.2%
Feb 2025
78.2%
78.0%
77.7%
Jan 2025
77.8%
77.2%
77.5%
Dez 2024
77.6%
76.8%
77.0%
Nov 2024
76.8%
77.1%
77.0%
Okt 2024
77.1%
77.6%
77.4%
Sep 2024
77.5%
78.1%
77.8%
Aug 2024
78.0%
78.4%
77.4%
Jul 2024
77.8%
78.8%
78.4%
Jun 2024
78.8%
78.7%
78.3%
Mai 2024
78.7%
79.0%
78.2%
Apr 2024
78.4%
79.0%
78.5%
Mär 2024
78.4%
79.1%
78.2%
Feb 2024
78.3%
79.1%
78.3%
Jan 2024
78.5%
78.7%
Dez 2023
78.6%
78.8%
Nov 2023
78.8%
79.3%
78.7%
Okt 2023
78.9%
79.7%
79.5%
Sep 2023
79.7%
79.5%
79.5%
Aug 2023
79.7%
79.1%
79.5%
Jul 2023
79.3%
79.2%
78.6%
Jun 2023
78.9%
79.6%
79.4%
Mai 2023
79.6%
79.7%
79.8%
Apr 2023
79.7%
78.9%
79.4%
Mär 2023
79.8%
78.1%
79.6%
Feb 2023
78.0%
78.5%
78.0%
Jan 2023
78.3%
79.2%
78.4%
Dez 2022
78.8%
79.8%
79.4%
Nov 2022
79.7%
80.1%
79.9%
Okt 2022
79.9%
80.1%
80.1%
Sep 2022
80.3%
80.1%
80.1%
Aug 2022
80.0%
80.1%
80.2%
Jul 2022
80.3%
79.5%
79.9%
Jun 2022
80.0%
79.0%
80.3%
Mai 2022
79.0%
78.6%
78.9%
Apr 2022
79.0%
77.9%
78.2%
Mär 2022
78.3%
77.6%
77.7%
Feb 2022
77.6%
77.0%
77.3%
Jan 2022
77.6%
76.6%
76.6%
Dez 2021
76.5%
76.6%
76.6%
Nov 2021
76.8%
75.8%
76.5%
Okt 2021
76.4%
75.7%
75.2%
Sep 2021
75.2%
76.2%
76.2%
