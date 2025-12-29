Die Erwartungen über die Inflation der nächsten 5 Jahre der Universität von Michigan (5-Year Inflation Expectations) zeigen, dass die US-Verbraucher die Möglichkeit eines Anstiegs der Preise für Güter und Dienstleistungen für die nächsten 5 Jahre schätzen. Der Index wird monatlich auf Basis von Daten aus einer telefonischen Befragung von mindestens 500 US-Haushalten berechnet. Der Fragebogen enthält mehr als 50 Fragen zu drei großen Bereichen der Konsumentenstimmung: persönliche Finanzen, Geschäftsbedingungen und Kaufkraft.

Die Inflationserwartungen werden auf der Grundlage geschätzt, ob die Befragten in den nächsten 5 Jahren ein Preiswachstum oder -rückgang erwarten und wie sie den prozentualen Anteil dieser Veränderung bewerten. Außerdem versuchen die Verbraucher, eine mögliche Veränderung ihrer Realeinkommen (und damit ihrer Ausgaben) für denselben Zeitraum zu bewerten.

Die Inflationserwartungen der Universität von Michigan ermöglicht die Bewertung, welche Dynamik die Verbraucher erwarten und wie sie in Zukunft Geld ausgeben können. Der Index korreliert normalerweise gut mit anderen Indizes, die die Inflation charakterisieren (CPI, etc.). Der Fragebogen deckt den Alltag im ganzen Land ab, mit Ausnahme von Alaska und Hawaii. Deshalb gilt der Index als repräsentativer Frühindikator für Inflation und Konsumtätigkeit.

Niedrigere Werte deuten darauf hin, dass die Verbraucher keinen Preisanstieg erwarten. Umgekehrt deutet das Indexwachstum darauf hin, dass die Haushalte für einen Preisanstieg bereit sind. Das Wachstum des Indexes der Inflationserwartungen wird allgemein als positiv für den US-Dollar angesehen.

Grafik der letzten Werte: