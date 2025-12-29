KalenderKategorien

University of Michigan Vereinigte Staaten, 5-jährige Inflationserwartung (University of Michigan United States 5-Year Inflation Expectations)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Universität von Michigan (University of Michigan)
Sektor:
Preise
Mittel 3.2% 3.2%
3.2%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
3.0%
3.2%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Erwartungen über die Inflation der nächsten 5 Jahre der Universität von Michigan (5-Year Inflation Expectations) zeigen, dass die US-Verbraucher die Möglichkeit eines Anstiegs der Preise für Güter und Dienstleistungen für die nächsten 5 Jahre schätzen. Der Index wird monatlich auf Basis von Daten aus einer telefonischen Befragung von mindestens 500 US-Haushalten berechnet. Der Fragebogen enthält mehr als 50 Fragen zu drei großen Bereichen der Konsumentenstimmung: persönliche Finanzen, Geschäftsbedingungen und Kaufkraft.

Die Inflationserwartungen werden auf der Grundlage geschätzt, ob die Befragten in den nächsten 5 Jahren ein Preiswachstum oder -rückgang erwarten und wie sie den prozentualen Anteil dieser Veränderung bewerten. Außerdem versuchen die Verbraucher, eine mögliche Veränderung ihrer Realeinkommen (und damit ihrer Ausgaben) für denselben Zeitraum zu bewerten.

Die Inflationserwartungen der Universität von Michigan ermöglicht die Bewertung, welche Dynamik die Verbraucher erwarten und wie sie in Zukunft Geld ausgeben können. Der Index korreliert normalerweise gut mit anderen Indizes, die die Inflation charakterisieren (CPI, etc.). Der Fragebogen deckt den Alltag im ganzen Land ab, mit Ausnahme von Alaska und Hawaii. Deshalb gilt der Index als repräsentativer Frühindikator für Inflation und Konsumtätigkeit.

Niedrigere Werte deuten darauf hin, dass die Verbraucher keinen Preisanstieg erwarten. Umgekehrt deutet das Indexwachstum darauf hin, dass die Haushalte für einen Preisanstieg bereit sind. Das Wachstum des Indexes der Inflationserwartungen wird allgemein als positiv für den US-Dollar angesehen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
3.2%
3.2%
3.2%
Dez 2025 vorl.
3.2%
3.5%
3.4%
Nov 2025
3.4%
3.6%
3.6%
Nov 2025 vorl.
3.6%
3.8%
3.9%
Okt 2025
3.9%
3.7%
3.7%
Okt 2025 vorl.
3.7%
4.0%
3.7%
Sep 2025
3.7%
3.9%
3.9%
Sep 2025 vorl.
3.9%
3.6%
3.5%
Aug 2025
3.5%
3.9%
3.9%
Aug 2025 vorl.
3.9%
3.1%
3.4%
Jul 2025
3.4%
3.6%
3.6%
Jul 2025 vorl.
3.6%
3.8%
4.0%
Jun 2025
4.0%
4.1%
4.1%
Jun 2025 vorl.
4.1%
4.0%
4.2%
Mai 2025
4.2%
4.6%
4.6%
Mai 2025 vorl.
4.6%
4.5%
4.4%
Apr 2025
4.4%
4.4%
4.4%
Apr 2025 vorl.
4.4%
4.1%
4.1%
Mär 2025
4.1%
3.9%
3.9%
Mär 2025 vorl.
3.9%
3.6%
3.5%
Feb 2025
3.5%
3.3%
3.3%
Feb 2025 vorl.
3.3%
3.1%
3.2%
Jan 2025
3.2%
3.3%
3.3%
Jan 2025 vorl.
3.3%
3.1%
3.0%
Dez 2024
3.0%
3.1%
3.1%
Dez 2024 vorl.
3.1%
3.1%
3.2%
Nov 2024
3.2%
3.1%
3.1%
Nov 2024 vorl.
3.1%
3.0%
3.0%
Okt 2024
3.0%
3.0%
3.0%
Okt 2024 vorl.
3.0%
3.1%
3.1%
Sep 2024
3.1%
3.1%
3.1%
Sep 2024 vorl.
3.1%
3.0%
3.0%
Aug 2024
3.0%
3.0%
3.0%
Aug 2024 vorl.
3.0%
3.0%
3.0%
Jul 2024
3.0%
2.9%
2.9%
Jul 2024 vorl.
2.9%
3.1%
3.0%
Jun 2024
3.0%
3.1%
3.1%
Jun 2024 vorl.
3.1%
2.8%
3.0%
Mai 2024
3.0%
3.1%
3.1%
Mai 2024 vorl.
3.1%
3.0%
3.0%
Apr 2024
3.0%
3.0%
Apr 2024 vorl.
3.0%
3.0%
2.8%
Mär 2024
2.8%
2.9%
Mär 2024 vorl.
2.9%
3.0%
2.9%
Feb 2024
2.9%
2.9%
Feb 2024 vorl.
2.9%
3.0%
2.9%
Jan 2024
2.9%
2.8%
Jan 2024 vorl.
2.8%
3.0%
2.9%
Dez 2023
2.9%
2.8%
Dez 2023 vorl.
2.8%
3.0%
3.2%
123456
