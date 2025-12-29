Dieser Index wird auf Basis des Bruttoinlansprodukts (BIP) berechnet. Vom Wert des BIP werden die Veränderung der privaten Lagerbestände abgezogen. Andersherum ermittelt sich der Wert aus der Summe aus privaten Konsumausgaben, privaten Bruttoanlageinvestitionen, staatlichen Konsum­ausgaben und privaten Bruttoinvestitionen sowie den Nettoexporten von Waren und Dienst­leis­tungen. Welchen Vorteil hat dieser Wert nun gegenüber dem BIP? Es könnte sein, dass am Anfang einer Krise weiterhin auf hohem Niveau produziert wird, wodurch sich das BIP erst einmal nicht ändert. Allerdings wird weniger verkauft und das landet im Lager, wodurch sich der Bestand erhöht. Das wiederum hat zur Folge, dass in einer solchen Situation trotz gleich hohem BIP der Endabsatz von Inlandsprodukten bereits fällt. Dieser Wert reagiert daher schneller auf Veränderungen als das BIP.

Das BIP selbst ist eine der wichtigsten Kennzahlen einer nationalen Wirtschaft. Es erlaubt nicht nur den Vergleich zwischen den Ländern, sondern auch den Vergleich zu früher, dem Vorjahr (y/y) oder Vorquartal (q/q), und zeigt somit den aktuellen Stand und die aktuelle Entwicklung eines Landes bzw. der Volkswirtschaft. Für die jeweiligen Nationalbanken sind das wesentlich Richtwerte für anstehende Entscheidungen über die Zinssätze und andere geeignete Maßnahmen zur Geldpolitik.

Das BIP misst den Werte aller Waren und Dienstleitungen zu Marktpreisen eines vorgegebenen Zeitraumes, die im Inland (Inlandsprinzip) erstellt wurden. Mit dem Bruttosozialprodukt (BSP), das die Verwendung des Einkommens erfasst und dem Volkseinkommen, das die Verteilung des Einkommens darstellt, fließt es in die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ein. Kritisiert wird allerdings, dass geldmäßig nicht erfassbare Faktoren (Glück, Bilgung, Gesundheit, …) nicht berücksichtigt werden und technische Innovationen, die Kosten sparen (Rückgang des BIP) aber zu positiven wirtschaftlichen Entwicklung führen (Stichword Digitalisierung) zu falschen Prognosen (z. B. prosperierende Wirtschaft trotz fallendem BIP) führen könnten.

Die Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal sind natürlich volatiler, geben aber einen guten Eindruck von der aktuellen Dynamik der Volkswirtschaft. Die Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr sind dagegen stabiler und eignen sich eher zur Beurteilung des mittelfristigen Wachstumspfads der Volkswirtschaft.

Der Endabsatz von Inlandsprodukten q/q spiegelt die prozentuale Veränderung der Preise im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat wider.

Ein Anstieg dieses Wertes oder ein Wert über den Erwartungen könnte sich positiv auf den USD auswirken und umgekehrt.

Grafik der letzten Werte: