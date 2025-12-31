Der Dallas Fed Services Business Activity Index spiegelt einen Unterschied zwischen der Anzahl der Befragten wider, die im Berichtsmonat eine Verbesserung der Geschäftsbedingungen im Vergleich zum vorherigen Monat meldeten, und denen, die eine Verschlechterung meldeten. Der Indikator ist saisonbereinigt. Das Indexwachstum kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas Geschäftstätigkeiten der Dienstleister (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Services Business Activity)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.