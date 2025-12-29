Persönliche Ausgaben (Personal Spending) m/m spiegelt eine Veränderung in der Höhe aller Gelder wider, die von den Verbrauchern im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat ausgegeben wurden. Die Berechnung umfasst Ausgaben für langlebige und nicht langlebige Güter und Dienstleistungen, Überweisungen, Zinszahlungen etc.

Das BEA (Bureau of Economic Analysis) der USA veröffentlicht den Indikator als Teil des Berichts über das persönliche Einkommen und die Ausgaben, zusammen mit persönlichen Einkommen. Analysten interpretieren diese beiden Indikatoren oft in Kombination, da das Verhältnis zwischen diesen beiden Werten bei der Beurteilung der Aktivität der Verbraucher und bei der Vorhersage ihres weiteren Verhaltens berücksichtigt wird. Wenn die Verbraucher beispielsweise zu viel von ihrem Einkommen ausgeben und ihre Ersparnisse reduzieren, könnte sich das Wirtschaftswachstum in Zukunft verlangsamen.

Die Konsumausgaben sind ein wesentlicher Teil des nationalen BIP. Deshalb wird der Index für die Prognose des BIP der laufenden Periode verwendet. Der Wert wird auch bei der Berechnung der Inflationsrate verwendet. Darüber hinaus wird der Indikator von den Anlegern genau beobachtet, die Veränderungen im Anteil der Ausgaben für verschiedene Kategorien von Gütern und Dienstleistungen verstehen müssen. Diese Informationen können helfen, die Effizienz der Investitionsplanung zu verbessern.

Der Anstieg des Indikatorwertes kann sich positiv auf die USD-Kurse auswirken, da er ein Zeichen für ein inflationäres Wachstum ist.

Grafik der letzten Werte: