Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Verbraucherpreisindex (CPI) m/m (United States Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Hoch
|N/D
|0.4%
|
0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex m/m misst die Veränderungen der Preise des Warenkorbs der Verbrauchsgüter und Dienstleistungen des jeweiligen Monats im Vergleich zum Vormonat. Der Index zeigt, wie sich die Preise aus Verbrauchersicht verändern. Mit anderen Worten, es ermöglicht die Abschätzung von Änderungen der Lebenshaltungskosten.
Die im VPI-Berechnungskorb enthaltenen Waren und Dienstleistungen werden in acht Hauptgruppen unterteilt: Nahrungsmittel und Getränke, Wohnen, Kleidung, Transport, medizinische Versorgung, Freizeit, Bildung und Kommunikation, sonstige Waren und Dienstleistungen. Diese acht Gruppen sind wiederum in mehr als 200 Kategorien unterteilt, darunter etwa 80.000 Titel. Die Indexberechnung beinhaltet keine Ertragsteuern und Anlageposten (Aktien, Anleihen, Versicherungen). Im Gegensatz zu dem Herstellerpreisindex werden die Preise für importierte Waren und die Verbrauchssteuer in die Berechnung einbezogen.
Die Preise für Waren und Dienstleistungen, auf deren Grundlage der Index berechnet wird, stammen aus einer monatlichen Erhebung bei rund 23.000 Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Stichprobe wird von Zeit zu Zeit überarbeitet. Außerdem werden Tausende von Familien im ganzen Land befragt. Die Gewichte der Elemente für die Berechnung werden regelmäßig überprüft. Der Indikator wird im Vergleich zu den Referenzpreisen von 1982 berechnet.
Die VPI-Berechnung berücksichtigt die Ausgaben von Stadtbewohnern wie Fachleuten, Selbständigen, Arbeitslosen, Beamten und Rentnern. Landwirte, Landbevölkerung, Militärpersonal und Einzelpersonen in Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken werden nicht berücksichtigt.
Der Verbraucherpreisindex wird häufig zur Bewertung der Inflation verwendet. Das CPI-Wachstum deutet auf einen Anstieg der Inflation hin.
Der Index wird für die Anpassung der Löhne und Sozialzahlungen verwendet. Außerdem wird der VPI zur Anpassung der Einkommensteuerstruktur und zur Berechnung des realen BIP verwendet.
Das CPI-Wachstum wird als positiv für die Dollarkurse angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Verbraucherpreisindex (CPI) m/m (United States Consumer Price Index (CPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
