Das reale Einkommen (Real Earnings) m/m zeigt die Veränderungen des tatsächlichen Einkommens der Bevölkerung im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat. Die Berechnung beinhaltet Löhne, Boni und andere Einkünfte abzüglich obligatorischer Zahlungen (hauptsächlich Steuern). Das reale Einkommen spiegelt also die reale Kaufkraft der Bevölkerung wider.

Die Reallöhne sind inflationsbereinigt und beziehen sich auf den Basiszeitraum ab 1982. Im Jahr 1982 wurde das reale Einkommen der Bevölkerung auf $84 pro Woche festgelegt. Bei der Berechnung des Indikators wird das gesamte durchschnittliche Wocheneinkommen unter Berücksichtigung des Verbraucherpreisindexes (CPI) inflationsbereinigt.

Die Daten über die Verdienste der Arbeitnehmer basieren auf einer Umfrage bei rund 147.000 Unternehmen und staatlichen Institutionen, die in den Vereinigten Staaten rund 634.000 Arbeitsplätze schaffen.

Der reine Reallohnindikator ohne weitere Parameter kann den allgemeinen Lebensstandard nicht charakterisieren, da er vom gesamten Familieneinkommen, den Sozialzahlungen sowie der Dauer der Beschäftigung und der Arbeitslosigkeit beeinflusst wird. Die Indikatorberechnung berücksichtigt somit Teilzeit- und Vollzeitarbeitsplätze sowie das Verhältnis von Niedrig- und Hochlohnjobs. Diese Zahlen sind jedoch implizit, da ein Durchschnittswert verwendet wird.

Das Wachstum der Realeinkommen führt in der Regel zu einem Anstieg der Konsumausgaben (und damit zu einem inflationären Wachstum), weshalb es sich positiv auf die Dollarkurse auswirken kann.

