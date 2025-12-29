KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Vereinigte Staaten, Realeinkommen m/m (United States Real Earnings m/m)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Arbeit
Niedrig N/D 0.3%
-0.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Das reale Einkommen (Real Earnings) m/m zeigt die Veränderungen des tatsächlichen Einkommens der Bevölkerung im gegebenen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat. Die Berechnung beinhaltet Löhne, Boni und andere Einkünfte abzüglich obligatorischer Zahlungen (hauptsächlich Steuern). Das reale Einkommen spiegelt also die reale Kaufkraft der Bevölkerung wider.

Die Reallöhne sind inflationsbereinigt und beziehen sich auf den Basiszeitraum ab 1982. Im Jahr 1982 wurde das reale Einkommen der Bevölkerung auf $84 pro Woche festgelegt. Bei der Berechnung des Indikators wird das gesamte durchschnittliche Wocheneinkommen unter Berücksichtigung des Verbraucherpreisindexes (CPI) inflationsbereinigt.

Die Daten über die Verdienste der Arbeitnehmer basieren auf einer Umfrage bei rund 147.000 Unternehmen und staatlichen Institutionen, die in den Vereinigten Staaten rund 634.000 Arbeitsplätze schaffen.

Der reine Reallohnindikator ohne weitere Parameter kann den allgemeinen Lebensstandard nicht charakterisieren, da er vom gesamten Familieneinkommen, den Sozialzahlungen sowie der Dauer der Beschäftigung und der Arbeitslosigkeit beeinflusst wird. Die Indikatorberechnung berücksichtigt somit Teilzeit- und Vollzeitarbeitsplätze sowie das Verhältnis von Niedrig- und Hochlohnjobs. Diese Zahlen sind jedoch implizit, da ein Durchschnittswert verwendet wird.

Das Wachstum der Realeinkommen führt in der Regel zu einem Anstieg der Konsumausgaben (und damit zu einem inflationären Wachstum), weshalb es sich positiv auf die Dollarkurse auswirken kann.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Realeinkommen m/m (United States Real Earnings m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
0.3%
-0.1%
Sep 2025
-0.1%
-0.3%
Aug 2025
-0.1%
0.1%
0.4%
Jul 2025
0.4%
-0.2%
-0.3%
Jun 2025
-0.4%
0.1%
0.3%
Mai 2025
0.3%
0.0%
0.0%
Apr 2025
-0.1%
0.0%
0.6%
Mär 2025
0.3%
-0.1%
0.3%
Feb 2025
0.1%
-0.1%
-0.3%
Jan 2025
-0.3%
-0.2%
-0.4%
Dez 2024
-0.1%
-0.1%
0.1%
Nov 2024
0.3%
0.0%
-0.1%
Okt 2024
0.1%
0.0%
0.1%
Sep 2024
-0.1%
0.3%
0.6%
Aug 2024
0.5%
-0.4%
-0.2%
Jul 2024
-0.2%
0.2%
0.4%
Jun 2024
0.3%
0.0%
0.4%
Mai 2024
0.4%
0.0%
-0.4%
Apr 2024
-0.4%
0.0%
0.3%
Mär 2024
0.3%
0.0%
0.0%
Feb 2024
0.0%
0.0%
-0.4%
Jan 2024
-0.3%
0.0%
-0.1%
Dez 2023
-0.2%
0.0%
0.5%
Nov 2023
0.5%
0.0%
-0.1%
Okt 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
Sep 2023
-0.2%
0.0%
-0.1%
Aug 2023
-0.1%
0.1%
0.0%
Jul 2023
0.0%
-0.1%
0.6%
Jun 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
Mai 2023
-0.1%
0.1%
0.0%
Apr 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
Mär 2023
-0.1%
-0.2%
-0.4%
Feb 2023
-0.4%
-0.1%
0.3%
Jan 2023
0.7%
0.2%
0.0%
Dez 2022
0.1%
0.1%
0.0%
Nov 2022
0.2%
-0.2%
0.0%
Okt 2022
-0.1%
-0.1%
-0.1%
Sep 2022
-0.1%
0.2%
0.2%
Aug 2022
-0.1%
0.0%
0.8%
Jul 2022
0.5%
-0.3%
-0.9%
Jun 2022
-1.0%
0.0%
-0.9%
Mai 2022
-0.7%
0.3%
0.0%
Apr 2022
0.0%
0.1%
-1.0%
Mär 2022
-1.1%
-0.4%
-0.4%
Feb 2022
-0.5%
-0.1%
-0.6%
Jan 2022
-0.5%
0.5%
-0.3%
Dez 2021
0.1%
0.1%
-0.4%
Nov 2021
-0.2%
-0.2%
-0.9%
Okt 2021
-0.9%
-0.2%
0.8%
Sep 2021
0.8%
0.0%
-0.2%
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen