Wirtschaftskalender
University of Michigan Vereinigte Staaten, Konsumentenerwartungen (University of Michigan United States Consumer Expectations)
|Mittel
|54.6
|55.0
|
55.0
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|52.6
|
54.6
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Konsumentenerwartungen der Universität von Michigan (Consumer Expectations) zeigen, wie die US-Verbraucher ihre finanziellen und wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten 12 Monate einschätzen. Der Index wird monatlich auf der Grundlage einer telefonischen Befragung von mindestens 500 US-Haushalten berechnet, die die Universität von Michigan durchführt, um fünf verschiedene Indizes zu berechnen, darunter diesen.
Den Befragten werden folgende Fragen gestellt:
- Ob die Befragten die finanziellen Bedingungen ihrer Familien in einem Jahr besser oder schlechter einschätzen .
- Ob die Geschäftslage in den nächsten 12 Monaten besser oder schlechter wird .
- Ob die Befragten Stabilität oder Wachstum der Arbeitslosigkeit oder Depression erwarten.
Die Antworten auf diese Fragen werden wie folgt berechnet: Der Prozentsatz der negativen Werte wird von den positiven subtrahiert, und zum resultierenden Wert werden 100 addiert. Die resultierenden Werte werden addiert und durch 4,1134 (der Benchmark) dividiert, danach wird 2 (der Korrekturfaktor für die Stichprobenzusammensetzung) zur resultierenden Zahl addiert.
Der Index der Konsumentenerwartungen der Universität von Michigan ermöglicht die Bewertung, wie US-Haushalte ihr Leben für die nächsten Jahre planen. Das Amt für Wirtschaftsanalyse des US-Handelsministeriums nimmt es in den Index der Frühindikatoren auf, der die Repräsentativität und Bedeutung des Index bestätigt.
Niedrigere Werte können eine Folge der ungünstigen aktuellen Bedingungen sein und auch einen Rückgang der künftigen Konsumtätigkeit vorhersagen: Die Menschen könnten anfangen, weniger auszugeben und mehr zu sparen, wodurch sie der aktiven Wirtschaft Geld entziehen. Höhere Werte deuten darauf hin, dass die Menschen Vertrauen in die Gesundheit der Wirtschaft haben und dass die Konsumtätigkeit erhalten bleibt. Dies kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "University of Michigan Vereinigte Staaten, Konsumentenerwartungen (University of Michigan United States Consumer Expectations)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites