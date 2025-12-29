KalenderKategorien

University of Michigan Vereinigte Staaten, Konsumentenerwartungen (University of Michigan United States Consumer Expectations)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Universität von Michigan (University of Michigan)
Sektor:
Verbraucher
Mittel 54.6 55.0
55.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
52.6
54.6
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Konsumentenerwartungen der Universität von Michigan (Consumer Expectations) zeigen, wie die US-Verbraucher ihre finanziellen und wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten 12 Monate einschätzen. Der Index wird monatlich auf der Grundlage einer telefonischen Befragung von mindestens 500 US-Haushalten berechnet, die die Universität von Michigan durchführt, um fünf verschiedene Indizes zu berechnen, darunter diesen.

Den Befragten werden folgende Fragen gestellt:

  • Ob die Befragten die finanziellen Bedingungen ihrer Familien in einem Jahr besser oder schlechter einschätzen
    • .
  • Ob die Geschäftslage in den nächsten 12 Monaten besser oder schlechter wird
    • .
  • Ob die Befragten Stabilität oder Wachstum der Arbeitslosigkeit oder Depression erwarten.

Die Antworten auf diese Fragen werden wie folgt berechnet: Der Prozentsatz der negativen Werte wird von den positiven subtrahiert, und zum resultierenden Wert werden 100 addiert. Die resultierenden Werte werden addiert und durch 4,1134 (der Benchmark) dividiert, danach wird 2 (der Korrekturfaktor für die Stichprobenzusammensetzung) zur resultierenden Zahl addiert.

Der Index der Konsumentenerwartungen der Universität von Michigan ermöglicht die Bewertung, wie US-Haushalte ihr Leben für die nächsten Jahre planen. Das Amt für Wirtschaftsanalyse des US-Handelsministeriums nimmt es in den Index der Frühindikatoren auf, der die Repräsentativität und Bedeutung des Index bestätigt.

Niedrigere Werte können eine Folge der ungünstigen aktuellen Bedingungen sein und auch einen Rückgang der künftigen Konsumtätigkeit vorhersagen: Die Menschen könnten anfangen, weniger auszugeben und mehr zu sparen, wodurch sie der aktiven Wirtschaft Geld entziehen. Höhere Werte deuten darauf hin, dass die Menschen Vertrauen in die Gesundheit der Wirtschaft haben und dass die Konsumtätigkeit erhalten bleibt. Dies kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "University of Michigan Vereinigte Staaten, Konsumentenerwartungen (University of Michigan United States Consumer Expectations)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
54.6
55.0
55.0
Dez 2025 vorl.
55.0
52.9
51.0
Nov 2025
51.0
49.0
49.0
Nov 2025 vorl.
49.0
47.1
50.3
Okt 2025
50.3
51.2
51.2
Okt 2025 vorl.
51.2
49.8
51.7
Sep 2025
51.7
51.8
51.8
Sep 2025 vorl.
51.8
55.1
55.9
Aug 2025
55.9
57.2
57.2
Aug 2025 vorl.
57.2
56.5
57.7
Jul 2025
57.7
58.6
58.6
Jul 2025 vorl.
58.6
60.3
58.1
Jun 2025
58.1
58.4
58.4
Jun 2025 vorl.
58.4
47.1
47.9
Mai 2025
47.9
46.5
46.5
Mai 2025 vorl.
46.5
52.2
47.3
Apr 2025
47.3
47.2
47.2
Apr 2025 vorl.
47.2
57.8
52.6
Mär 2025
52.6
54.2
54.2
Mär 2025 vorl.
54.2
65.5
64.0
Feb 2025
64.0
67.3
67.3
Feb 2025 vorl.
67.3
67.5
69.3
Jan 2025
69.3
70.2
70.2
Jan 2025 vorl.
70.2
71.4
73.3
Dez 2024
73.3
71.6
71.6
Dez 2024 vorl.
71.6
71.5
76.9
Nov 2024
76.9
78.5
78.5
Nov 2024 vorl.
78.5
73.0
74.1
Okt 2024
74.1
72.9
72.9
Okt 2024 vorl.
72.9
74.9
74.4
Sep 2024
74.4
73.0
73.0
Sep 2024 vorl.
73.0
72.7
72.1
Aug 2024
72.1
72.1
72.1
Aug 2024 vorl.
72.1
68.7
68.8
Jul 2024
68.8
67.2
67.2
Jul 2024 vorl.
67.2
75.9
69.6
Jun 2024
69.6
67.6
67.6
Jun 2024 vorl.
67.6
68.7
68.8
Mai 2024
68.8
66.5
66.5
Mai 2024 vorl.
66.5
74.5
76.0
Apr 2024
76.0
77.0
77.0
Apr 2024 vorl.
77.0
76.4
77.4
Mär 2024
77.4
74.6
74.6
Mär 2024 vorl.
74.6
74.5
75.2
Feb 2024
75.2
78.4
78.4
Feb 2024 vorl.
78.4
77.5
77.1
Jan 2024
77.1
75.9
75.9
Jan 2024 vorl.
75.9
71.4
67.4
Dez 2023
67.4
66.4
66.4
Dez 2023 vorl.
66.4
58.0
56.8
