Die Konsumentenerwartungen der Universität von Michigan (Consumer Expectations) zeigen, wie die US-Verbraucher ihre finanziellen und wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten 12 Monate einschätzen. Der Index wird monatlich auf der Grundlage einer telefonischen Befragung von mindestens 500 US-Haushalten berechnet, die die Universität von Michigan durchführt, um fünf verschiedene Indizes zu berechnen, darunter diesen.

Den Befragten werden folgende Fragen gestellt:

Ob die Befragten die finanziellen Bedingungen ihrer Familien in einem Jahr besser oder schlechter einschätzen

. Ob die Geschäftslage in den nächsten 12 Monaten besser oder schlechter wird

. Ob die Befragten Stabilität oder Wachstum der Arbeitslosigkeit oder Depression erwarten.

Die Antworten auf diese Fragen werden wie folgt berechnet: Der Prozentsatz der negativen Werte wird von den positiven subtrahiert, und zum resultierenden Wert werden 100 addiert. Die resultierenden Werte werden addiert und durch 4,1134 (der Benchmark) dividiert, danach wird 2 (der Korrekturfaktor für die Stichprobenzusammensetzung) zur resultierenden Zahl addiert.

Der Index der Konsumentenerwartungen der Universität von Michigan ermöglicht die Bewertung, wie US-Haushalte ihr Leben für die nächsten Jahre planen. Das Amt für Wirtschaftsanalyse des US-Handelsministeriums nimmt es in den Index der Frühindikatoren auf, der die Repräsentativität und Bedeutung des Index bestätigt.

Niedrigere Werte können eine Folge der ungünstigen aktuellen Bedingungen sein und auch einen Rückgang der künftigen Konsumtätigkeit vorhersagen: Die Menschen könnten anfangen, weniger auszugeben und mehr zu sparen, wodurch sie der aktiven Wirtschaft Geld entziehen. Höhere Werte deuten darauf hin, dass die Menschen Vertrauen in die Gesundheit der Wirtschaft haben und dass die Konsumtätigkeit erhalten bleibt. Dies kann sich positiv auf die US-Dollarkurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: