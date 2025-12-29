Die Warenhandelsbilanz ist Teil der Handelsbilanz. Es ist die Differenz zwischen den Einfuhren und Ausfuhren von Waren im jeweiligen Monat in monetärer Hinsicht.

Ökonomen verwenden den Indikator, um die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes und die Intensität der Außenhandelsströme zu messen.

Eine Nation, die mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert, hat ein Handelsdefizit. Für Länder mit hoch entwickelten Volkswirtschaften wie die USA bedeutet dies, dass die arbeitsintensive Produktion ins Ausland verlagert wird, was die Inflation bremst und den hohen Lebensstandard aufrechterhält. Wenn die Exporte die Importe übersteigen, weisen Ökonomen auf einen Handelsüberschuss hin. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter produziert, als sie konsumieren kann.

Die Auswirkungen der Handelsbilanz auf die Dollarkurse sind nicht eindeutig und hängen vom Kontext des Konjunkturzyklus und anderen Wirtschaftsindikatoren ab, wie zum Beispiel von der Entwicklung des BIP. Zum Beispiel beginnen die Länder unter den Bedingungen der Rezession mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Umgekehrt, wenn die Wirtschaft schnell wächst, ziehen es die entwickelten Länder vor, Importe zu entwickeln, um einen Preiswettbewerb zu gewährleisten. Diese Entwicklungen beeinflussen den Dollar entsprechend.

Grafik der letzten Werte: