Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, bezahlte Preise (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Notenbank von Philadelphia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 43.6 55.8
56.1
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
Der Philadelphia Fed Prices Paid Index zeigt eine Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen, die von führenden Hersteller im Distrikt Philadelphia bezahlt werden. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware, Staaten mit hoher wirtschaftlicher Tätigkeit. Dieser Index korreliert also oft mit dem nationalen Index.

Der Index der bezahlten Preise (Prices Paid) wird auf der Grundlage einer Umfrage bei führenden Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der Region berechnet. Führungskräfte werden gebeten zu beurteilen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben ist. Neben den Preisen für Materialien, Waren und Dienstleistungen im Produktionsprozess umfasst die Erhebung auch die Bewertung von neuen und nicht ausgeführten Aufträgen, Versand, Lieferzeiten, Lagerbeständen, erhaltenen Preisen, Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittliche Wochenarbeitszeit. Außerdem werden die Befragten gebeten, das Gesamtniveau der Geschäftstätigkeit in ihrem Sektor zu bewerten. Antworten in zwei Zeitabständen werden erwartet: Auswertung des letzten Monats und eine Prognose für die nächsten sechs Monate.

Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Schätzungen berechnet. Wenn der endgültige Indexwert positiv ist, bedeutet dies, dass die von den Herstellern gezahlten Preise im Durchschnitt der gesamten Region gestiegen sind. Werte unter Null deuten auf einen Rückgang der gezahlten Preise hin.

Die unter die Zuständigkeit der Philadelphia Federal Reserve Bank fallende Region ist eine der wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes, weshalb ihre Indizes oft von Analysten beobachtet und als indirekte Frühindikatoren US-Wirtschaft angesehen werden. Ein Anstieg der gezahlten Preise kann ein Frühindikator für die Inflation in der Region sein, da er zu einem kurzfristigen Anstieg der Preise für Endprodukte führt.

Die Dynamik des Philadelphia Fed Prices Paid Index kann zu einer unbedeutenden Volatilität der Dollarkurse führen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve Bank (Fed) von Philadelphia, bezahlte Preise (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
43.6
55.8
56.1
Nov 2025
56.1
48.4
49.2
Okt 2025
49.2
53.4
46.8
Sep 2025
46.8
58.0
66.8
Aug 2025
66.8
49.7
58.8
Jul 2025
58.8
52.9
41.4
Jun 2025
41.4
65.7
59.8
Mai 2025
59.8
51.0
51.0
Apr 2025
51.0
42.3
48.3
Mär 2025
48.3
40.5
40.5
Feb 2025
40.5
37.9
31.9
Jan 2025
31.9
33.0
26.6
Dez 2024
31.2
19.8
26.6
Nov 2024
26.6
18.7
29.7
Okt 2024
29.7
26.5
34.0
Sep 2024
34.0
17.1
24.0
Aug 2024
24.0
16.8
19.8
Jul 2024
19.8
22.2
22.5
Jun 2024
22.5
25.5
18.7
Mai 2024
18.7
20.8
23.0
Apr 2024
23.0
5.7
3.7
Mär 2024
3.7
11.5
16.6
Feb 2024
16.6
12.0
11.3
Jan 2024
11.3
16.5
24.3
Dez 2023
25.1
15.7
14.8
Nov 2023
14.8
29.7
23.1
Okt 2023
23.1
29.9
25.7
Sep 2023
25.7
19.4
20.8
Aug 2023
20.8
10.1
9.5
Jul 2023
9.5
10.7
10.5
Jun 2023
10.5
9.5
10.9
Mai 2023
10.9
8.1
8.2
Apr 2023
8.2
28.0
23.5
Mär 2023
23.5
29.4
26.5
Feb 2023
26.5
14.0
24.5
Jan 2023
24.5
16.9
36.3
Dez 2022
26.4
36.0
35.3
Nov 2022
35.3
33.2
36.3
Okt 2022
36.3
14.7
29.8
Sep 2022
29.8
48.3
43.6
Aug 2022
43.6
59.1
52.2
Jul 2022
52.2
73.1
64.5
Jun 2022
64.5
84.4
78.9
Mai 2022
78.9
86.1
84.6
Apr 2022
84.6
78.1
81.0
Mär 2022
81.0
72.9
69.3
Feb 2022
69.3
71.6
72.5
Jan 2022
72.5
75.0
66.1
Dez 2021
66.1
78.5
80.0
Nov 2021
80.0
71.2
70.3
