Der Philadelphia Fed Prices Paid Index zeigt eine Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen, die von führenden Hersteller im Distrikt Philadelphia bezahlt werden. Diese Region umfasst Pennsylvania, New Jersey und Delaware, Staaten mit hoher wirtschaftlicher Tätigkeit. Dieser Index korreliert also oft mit dem nationalen Index.

Der Index der bezahlten Preise (Prices Paid) wird auf der Grundlage einer Umfrage bei führenden Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der Region berechnet. Führungskräfte werden gebeten zu beurteilen, ob sich die Situation in ihren Unternehmen verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben ist. Neben den Preisen für Materialien, Waren und Dienstleistungen im Produktionsprozess umfasst die Erhebung auch die Bewertung von neuen und nicht ausgeführten Aufträgen, Versand, Lieferzeiten, Lagerbeständen, erhaltenen Preisen, Anzahl der Mitarbeiter, durchschnittliche Wochenarbeitszeit. Außerdem werden die Befragten gebeten, das Gesamtniveau der Geschäftstätigkeit in ihrem Sektor zu bewerten. Antworten in zwei Zeitabständen werden erwartet: Auswertung des letzten Monats und eine Prognose für die nächsten sechs Monate.

Der Index wird als Differenz zwischen dem Prozentsatz der positiven und dem Prozentsatz der negativen Schätzungen berechnet. Wenn der endgültige Indexwert positiv ist, bedeutet dies, dass die von den Herstellern gezahlten Preise im Durchschnitt der gesamten Region gestiegen sind. Werte unter Null deuten auf einen Rückgang der gezahlten Preise hin.

Die unter die Zuständigkeit der Philadelphia Federal Reserve Bank fallende Region ist eine der wirtschaftlich aktivsten Regionen des Landes, weshalb ihre Indizes oft von Analysten beobachtet und als indirekte Frühindikatoren US-Wirtschaft angesehen werden. Ein Anstieg der gezahlten Preise kann ein Frühindikator für die Inflation in der Region sein, da er zu einem kurzfristigen Anstieg der Preise für Endprodukte führt.

Die Dynamik des Philadelphia Fed Prices Paid Index kann zu einer unbedeutenden Volatilität der Dollarkurse führen.

Grafik der letzten Werte: