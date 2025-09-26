L’indice de la production industrielle pour un mois est publié au milieu du mois suivant par le Conseil des gouverneurs de la Réserve Fédérale. Il mesure la production réelle des services publics de l’industrie, des mines, de l’électricité et du gaz. Les premiers indices datent de 1919 et ont été lancés pour répondre au besoin de la Réserve Fédérale de données actualisées sur une industrie hautement cyclique. Contrairement à de nombreux autres indicateurs économiques, les indices de propriété intellectuelle sont estimés sur la base de données détaillées au niveau de l’industrie ou du produit établies par d’autres sociétés, et non, par exemple, sur la base des résultats d’une enquête exclusive.

L’indice agrégé de la production industrielle totale se compose de 299 indices détaillés mesurant la production dans des parties individuelles du secteur industriel. Certains de ces indices sont basés sur des mesures directes de la production, tandis que d’autres sont construits à partir de mesures indirectes de la production. De nombreux indices traduisent les heures de travail mensuelles de production d’une industrie telles que recueillies par Bureau des Statistiques sur l'Emploi. La collecte et la publication de données en temps opportun révèlent des inversions de tendance rapides, faisant de l’indice l’une des premières statistiques à fournir des informations sur l’activité économique au cours du mois précédent.

Pour les traders, c’est un indicateur de premier plan important de la performance future des actifs sur le marché. Pour cette raison, le rapport peut également servir de « déclencheur » pour une pression accrue à l’achat ou à la vente dans certaines industries.

En général, une hausse de la valeur de l’indice de la production industrielle a un impact positif sur le dollar américain.

